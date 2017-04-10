СМИ РФ: Гражданин Таджикистана арестован в связи со взрывом в метро Петербурга

Невский районный суд Санкт-Петербурга постановил арестовать до 2 июня шестерых задержанных по делу о взрыве в метро, передает ТАСС. «Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», — огласила приговор судья.

Невский районный суд Санкт-Петербурга постановил арестовать до 2 июня шестерых задержанных по делу о взрыве в метро, передает ТАСС. «Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», — огласила приговор судья.

Отмечается, что последним арестованным стал 21-летней уроженец Киргизии Махамадюсуф Мирзаалимов.

Ранее сообщалось, что Невский районный суд арестовал на два месяца двух из шести подозреваемых, задержанных в Санкт-Петербурге по делу о взрыве в метро. Кроме того, Басманный суд Москвы арестовал подозреваемого по делу о теракте в Петербурге гражданина Таджикистана Садика Ортикова.

3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями метро Санкт-Петербурга произошел взрыв. По последним данным, в результате теракта погибли 14 человек.

По информации Интерфакс, 39-летний гражданин Таджикистана женат, работает поваром в кафе «Лесное» в Москве.

Накануне, в посольстве Таджикистана в РФ, сообщили, что пока не известно является ли Содик Ортиков гражданином Таджикистана.

«По российским законам, если по подозрению в совершении преступления арестовывают гражданина иностранного государства, то об этом сразу же информируют дипломатическое представительство той страны. Но мы пока не получили сообщение об аресте какого-либо нашего соотечественника в связи с терактом в Петербурге», заявили диппредставительстве.

Источник: http://avesta.tj