На юге Таджикистана молодежь стала меньше склоняться в сторону экстремистов

В Хатлонской области отмечено снижение количества молодых людей, вовлекаемых в экстремистские и террористические группировки. Это, как заявил новый глава Управления МВД по Хатлонской области Искандар Солехзода, является результатом активных профилактических работ с молодежью области.

В Хатлонской области отмечено снижение количества молодых людей, вовлекаемых в экстремистские и террористические группировки. Это, как заявил новый глава Управления МВД по Хатлонской области Искандар Солехзода, является результатом активных профилактических работ с молодежью области.

В 2016 году в Хатлонской области интерес молодых людей к экстремистским и террористическим группировкам пошел на убыль. Об этом на встрече с жителями района Джами заявил начальник УМВД по Хатлонской области Искандар Солехзода.

Он считает, что интерес в 2016 году уменьшился по сравнению с двумя предыдущими годами в результате проведения активных работ сотрудников правоохранительных органов совместно с представителями госведомств и общественности по предотвращению роста экстремизма среди молодежи.

В прошлом году, по словам Солехзода, в Хатлонской области зарегистрировано 149 преступлений, связанных с экстремистскими и террористическими организациями. По данным делам проходили 111 человек, часть из них уже приговорены к тюремным срокам.

Солехзода подчеркнул, что в боевых действиях в зарубежных странах погибли более 200 хатлонцев.

Глава УМВД напомнил, что ранее в зарубежных религиозных вузах нелегально обучались 1462 молодых жителя Хатлона. «Нам с помощью родителей удалось вернуть на родину 1334 человека. К сожалению, 128 по сей день находятся за пределами Таджикистана и продолжают обучаться в религиозных учреждениях. Наша молодежь стала активно интересоваться экстремистскими движениями, когда стала выезжать и получать религиозные знания за пределами страны», - сказал Солехзода.

Глава УМВД области считает, что основным путем предотвращения роста экстремизма и терроризма среди молодежи является ее идеологическое и культурное воспитание. «Им нужно прививать чувство патриотизма, повышать их правовые знания», - сказал начальник управления МВД Хатлонской области.

Искандар Солехзода ранее был заместителем министра внутренних дел Таджикистана, на должность начальника УМВД Хатлона он переведен недавно. В Джами была первая его встреча с местным населением.

Источник: http://news.tj/ru