Путин: Россия может отбирать российские паспорта у примкнувших к "ИГ" мигрантов

Президент России Владимир Путин заявил в интервью телекомпании "Мир", которая вещает на страны СНГ, что РФ не собирается следовать примеру Казахстана и лишать гражданства россиян, которые примкнули к террористическим организациям: это, по его словам, прямо запрещает делать российская Конституция. Но власти могут начать отбирать российские паспорта у недавно получивших их мигрантов, если вдруг выяснится, что они примкнули к террористам, - предупредил российский президент.

Президент России Владимир Путин заявил в интервью телекомпании "Мир", которая вещает на страны СНГ, что РФ не собирается следовать примеру Казахстана и лишать гражданства россиян, которые примкнули к террористическим организациям: это, по его словам, прямо запрещает делать российская Конституция. Но власти могут начать отбирать российские паспорта у недавно получивших их мигрантов, если вдруг выяснится, что они примкнули к террористам, - предупредил российский президент.

"В соответствии с российской Конституцией, мы лишать никого гражданства не можем. Но мы можем отменять соответствующие решения, которые послужили основанием для получения российского гражданства. Мы проведем консультации с нашими юристами, и я думаю, такие решения будут приняты в самое ближайшее время", - сказал Путин.

Законы, которые позволяют лишать гражданства террористов, уже действуют в Узбекистане и Таджикистане, а на стадии законопроекта инициатива разрабатывается в Казахстане. Накануне, 10 апреля, глава ФСБ РФ Александр Бортников подчеркнул, что основу террористических групп, действующих на территории РФ, составляют именно трудовые мигранты из стран СНГ - Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и других стран. По такой схеме получил российский паспорт уроженец Кыргызстана Акбаржон Джалилов, которого следователи считают организатором взрыва в метро в Санкт-Петербурга 3 апреля.

Сколько мигрантов-экстремистов за последние годы могли получить российские паспорта - власти РФ не раскрывают. В 2016 году российский паспорт получили 37 тысяч жителей Казахстана и 23 тысячи граждан Узбекистана. Всего же в совокупности за 2016 год получили российское гражданство 265 319 человек, что почти на 15% больше обычных показателей, но более 100 тыс. паспортов пришлось на украинцев.

По некоторым статистическим данным, число граждан Таджикистана, которые получили российское гражданство за последние двадцать лет, варьируется от 300 тысяч до 500 тысяч человек.

Источник: http://rus.ozodi.org