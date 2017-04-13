В Душанбе обсудили роль родителей в предотвращении терроризма

Двухдневный тренинг для тренеров по вопросам роли родителей в предотвращении терроризма, организованный Бюро ОБСЕ в Таджикистане, завершился накануне в Душанбе. Как сообщает Бюро ОБСЕ в Таджикистане, целью данного тренинга явилось укрепление потенциала 25 местных экспертов из гражданского общества в вопросах, связанных с предупреждением насильственного экстремизма и радикализации, ведущих к терроризму (VERLT).

Двухдневный тренинг для тренеров по вопросам роли родителей в предотвращении терроризма, организованный Бюро ОБСЕ в Таджикистане, завершился накануне в Душанбе. Как сообщает Бюро ОБСЕ в Таджикистане, целью данного тренинга явилось укрепление потенциала 25 местных экспертов из гражданского общества в вопросах, связанных с предупреждением насильственного экстремизма и радикализации, ведущих к терроризму (VERLT).

В ходе тренинга участники усовершенствовали свои знания в таких вопросах, как повышение жизнестойкости общин, построение отношений, основанных на взаимном доверии, с правительственными структурами и более широкое привлечение родителей к предупреждению насильственного экстремизма среди молодёжи.

Тренинг провели два международных эксперта, которые разработали учебный модуль данного образовательного мероприятия на основе руководства ОБСЕ «Предупреждение терроризма и борьба с насильственным экстремизмом и радикализацией, ведущими к терроризму: подход, основанный на взаимодействии полиции с населением».

«ОБСЕ признаёт, что гражданское общество играет ведущую роль в усилиях по предотвращению VERLT. Гражданское общество всегда призывает государственные и негосударственные субъекты тесно взаимодействовать в предупреждении этого негативного явления. Бюро планирует укрепить потенциал местного гражданского общества, ознакомив их с обязательствами ОБСЕ и международными стандартами в соответствии с Глобальной контртеррористической стратегией ООН и другими соответствующими международно-правовыми документами», — сказала Посол Туула Юрьёля, Глава Бюро ОБСЕ в Таджикистане.

Марьям Давлатова, эксперт по гендерным вопросам, которая приняла участие в этом тренинге, отметила: «Родители и образовательные учреждения могут сыграть важную роль в защите молодёжи от насильственных экстремистских идеологий. Решение проблемы гендерного насилия в семье является еще одним ключевым элементом в деле содействия нормальному развитию детей, а также формированию у них устойчивости к насильственной экстремистской пропаганде».

Бюро ОБСЕ в Таджикистане пригласит отобранных местных экспертов, прошедших обучение в вышеназванном тренинге провести учебный цикл на тему «Родители против терроризма», проведение которого запланировано в ближайшие месяцы в Согдийской и Хатлонской областях РТ.

Тренинг был организован в рамках проекта Бюро ОБСЕ в Таджикистане по борьбе с терроризмом и предупреждению VERLT, целью которого является оказание помощи государственным и негосударственным субъектам РТ в создании и укреплении их потенциала для эффективного предупреждения VERLT, отмечается в сообщении.

Источник: http://avesta.tj