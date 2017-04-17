The Times сообщило о гибели бывшего командира ОМОН Таджикистана, ставшего министром войны ИГИЛ

Британское издание The Times со ссылкой на военный источник в Ираке сообщило в субботу, 15 апреля о гибели в результате ракетного авиаудара в Ирак Гулмурода Халимова, бывшего командира таджикского ОМОНа, одного из высокопоставленных командиров террористической группировки ИГИЛ в Ираке.

Британское издание The Times со ссылкой на военный источник в Ираке сообщило в субботу, 15 апреля о гибели в результате ракетного авиаудара в Ирак Гулмурода Халимова, бывшего командира таджикского ОМОНа, одного из высокопоставленных командиров террористической группировки ИГИЛ в Ираке.

По данным издания, бывший таджикский полковник, которого называют военным министром боевиков ИГИЛ, был убит во время авиаудара в иракском городе Мосул. Гульмурод Халимов находился на западе города на прошлой неделе, когда был произведен ракетный удар.

По данным иракского военного источника, город в третий раз за последние месяцы подвергся авиаудару.

Источник сообщил, что Халимов, который проходил подготовку у спецслужб США, отвечал за планирование защиты джихадистов в Мосуле и за сотни взрывов автомобилей против западной коалиции.

Источник: http://kazislam.kz/ru