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Республика Таджикистан

Таджикистан и Пакистан обсудили вопросы борьбы с угрозами безопасности

17.04.2017 | Новости

Вопросы укрепления таджикско-пакистанского сотрудничества в сфере безопасности обсуждены на прошлой неделе в городе Исламабаде.

Вопросы укрепления таджикско-пакистанского сотрудничества в сфере безопасности обсуждены на прошлой неделе в городе Исламабаде.

Как сообщает департамент информации министерства иностранных дел Таджикистана, в Исламабаде прошла встреча посла РТ в Пакистане шерали Джононова с помощником премьер-министра этой страны по вопросам нацбезопасности Насир Ханом Джанджуа.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области борьбы с угрозами безопасности и ситуацию в регионе.

Другие подробности встречи не сообщаются.

Источник: http://avesta.tj

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