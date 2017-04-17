Таджикско-российские консультации по борьбе с терроризмом прошли в Москве

Очередной раунд консультаций внешнеполитических ведомств Таджикистана и России по вопросам борьбы с международным терроризмом состоялся на прошлой неделе в городе Москве.

Очередной раунд консультаций внешнеполитических ведомств Таджикистана и России по вопросам борьбы с международным терроризмом состоялся на прошлой неделе в городе Москве.

Как сообщает департамент информации МИД РТ, консультации проводятся на основании Программы сотрудничества между министерствами иностранных дел двух государств.

Таджикскую делегацию на встрече возглавил первый заместитель министра иностранных дел Нзомиддин Зохиди и российскую сторону заместитель министра иностранных дел Российской Федерации О. Сыромолотов.

В ходе консультаций состоялся обстоятельный обмен мнениями по проблемам противодействия международному терроризму, феномену иностранных террористов-боевиков, финансово-экономической подпитке террористов и распространению террористической и экстремистской идеологии.

Также участники консультаций обменялись мнениями по вопросам взаимодействия двух стран в борьбе с международным терроризмом на международных площадках ООН, ШОС, ОДКБ, СНГ и т.д.

Особое внимание было уделено вопросам сотрудничества двух государств в предотвращении террористических и иных угроз, исходящих с территории Афганистана.

Стороны еще раз подтвердили важность налаживания эффективного взаимодействия профильных структур двух государств по проблемам борьбы с международным терроризмом и экстремизмом.

Ичточник: http://avesta.tj