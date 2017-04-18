МВД не подтверждает гибель Гулмурода Халимова.

Между тем, СМИ сообщают о задержании сына Халимова в Таджикистане, однако спецслужбы это отрицают. Министерство внутренних дел Таджикистана заявляет, что проверяет по своим каналам информацию о гибели бывшего командира таджикского ОМОН Гулмурода Халимова, присоединившегося к ИГИЛ два года назад. До сих пор Халимов находится в международной розыске и его фамилия есть в списке на сайте Международной организации уголовной полиции (Интерпол).

Между тем, СМИ сообщают о задержании сына Халимова в Таджикистане, однако спецслужбы это отрицают. Министерство внутренних дел Таджикистана заявляет, что проверяет по своим каналам информацию о гибели бывшего командира таджикского ОМОН Гулмурода Халимова, присоединившегося к ИГИЛ два года назад. До сих пор Халимов находится в международной розыске и его фамилия есть в списке на сайте Международной организации уголовной полиции (Интерпол).

В МВД сообщили, что как только будет официальное подтверждение того, что Гулмурод Халимов был убит в результате ракетного авиаудара в Мосуле, ведомство объявит об этом.

В МВД также не подтвердили факт задержания старшего сына Халимова - Бехруза Гулмуродова, о чем написало в понедельник Радио "Озоди" . В пресс-службе ведомства посоветовали обратиться по этому вопросу в ГКНБ.

В Госкомитете национальной безопасности Таджикистана сообщили, что таких сведений у них нет, а в Генпрокуратуре заявили, что "сначала проверят эту информацию".

"Озоди" 17 апреля сообщило о задержании старшего сына Гулмурода Халимова, который был задержан еще три недели назад в родительском доме в кишлаке Дараи Фони Варзобского района.

Родные Халимова сообщили радио, что 18-летний сын бывшего командира ОМОН МВД РТ содержится в СИЗО ГКНБ, а сотрудники органов безопасности не объясняют причину ареста. Бехруз Гулмуродов в прошлом году окончил среднюю школу и остался в кишлаке, чтобы помочь матери.

Родные беглого экс-командира таджикского ОМОН МВД Таджикистана также сообщили "Озоди", что ничего не слышали о его смерти. Супруга Гулмурода Халимова сообщила, что ничего не знает о судьбе своего мужа, давно живет своей жизнью и растит четырех детей.

Абдусалим Халимов, отец Гулмурода Халимова, не слышал о смерти сына.

Журнал «Таймс» в субботу, 15 апреля, сообщил о гибели бывшего командира таджикского ОМОН Гулмурода Халимова, присоединившегося к ИГИЛ, во время авиаудара по западной части иракского Мосула. Издание указало Халимова, как одного из высокопоставленных командиров террористической организации «Исламское государство».

«Таймс» со ссылкой на военного источника в Ираке сообщал, что «военный министр ИГИЛ был убит в результате авиаудара в западной части Мосула». Издание уточняет, что это была третья попытка уничтожить Халимова.

По данным издания, Гулмурод Халимов, который проходил подготовку в спецслужбах США, служил в регулярных вооруженных силах Таджикистана, и впоследствии примкнул к террористам в Сирии и Ираке, отвечал за планирование защиты джихадистов в Мосуле и организацию взрывов автомобилей против коалиции.

Гулмурод Халимов пропал в конце апреля 2015 года, а через месяц объявился в Сирии. В своем видеобращении, выложенном тогда в интернете, он заявил, что присоединился к группировке «Исламское государство». Власти немедленно обвинили беглого полковника в измене государству и объявили его в розыск через Интерпол.

Генеральная прокуратура РТ возбудила уголовное дело в отношении экс-командира ОМОН по трем статьям – 305 (Измена государству), 187 ч.2 (Участие в преступной группировке) и 401 (Участие в боевых действиях за рубежом) УК РТ.

30 августа 2016 года власти США объявили награду в 3 млн долларов за информацию о местонахождении Халимова. Госдепартамент назвал его одним из ключевых лидеров «Исламского государства». «Халимов — бывший полковник таджикского спецназа и военный снайпер, возглавлял отряд особого назначения МВД Таджикистана. Сейчас он член ИГИЛ и вербовщик», — говорилось в заявлении Госдепартамента США.

Халимов родился в Варзобском районе в 1975 году. Во время гражданской войны в Таджикистане служил в президентской гвардии. С 1997 года начал служить в ОМОН рядовым бойцом, неоднократно отмечался государственными наградами, дослужился до звания полковника. Окончил Высшую академию МВД Таджикистана. Участвовал в операциях против вооружённых формирований в Раштской долине в 2009 году и Хороге в 2012 году.

Источник: http://news.tj/ru