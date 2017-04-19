МВД Таджикистана проверяет данные о гибели экс-командира ОМОН, «министра войны» ИГИЛ Халимова

МВД Таджикистана проверяет сообщение о гибели бывшего командира таджикского ОМОН Гулмурода Халимова. В ведомстве отметили, что пока официального подтверждения того, что Гулмурод Халимов был убит в результате ракетного авиаудара в Мосуле, нет, сообщает РИА Новости.

МВД Таджикистана проверяет сообщение о гибели бывшего командира таджикского ОМОН Гулмурода Халимова. В ведомстве отметили, что пока официального подтверждения того, что Гулмурод Халимов был убит в результате ракетного авиаудара в Мосуле, нет, сообщает РИА Новости.

"Мы сейчас ведем проверку информации о гибели Халимова по своим каналам", — сказал представитель таджикского МВД.

Он отметил, что беглый экс-командир ОМОН Таджикистана до сих пор находится в международной розыске, его фамилия есть в списке на сайте Интерпола.

Ранее, британское издание The Times со ссылкой на военный источник в Ираке сообщило о гибели в результате ракетного авиаудара в Ирак Гулмурода Халимова.

По данным издания, бывший таджикский полковник, которого называют военным министром джихадистов, был убит во время авиаудара в иракском городе Мосул.

Также, сообщалось, что Халимов стал новым «министром войны» ИГ, сменив на этом посту погибшего Тархана Батирашвили по прозвищу Абу Умар аш-Шишани. Он был самым высокопоставленным членом группы в Мосуле и занял второе место после главы группировки Абу Бакра аль-Багдади.

Напомним, бывший командир ОМОН МВД Таджикистана пропал в апреле 2015 года. Через месяц в интернете появилось видео-обращение Халимова, в котором он рассказал, почему примкнул к «Исламскому государству».

Таджикские власти обвинили беглого полковника в измене государству и объявили его в розыск через Интерпол.

Генеральная прокуратура Таджикистана возбудила уголовное дело в отношении экс-командира ОМОН по трем статьям – 305 (Измена государству), 187 ч.2 (Участие в преступной группировке) и 401 (Участие в боевых действиях за рубежом) УК РТ.

30 августа власти США объявили награду в $3 млн за информацию о местонахождении Халимова.

Гулмород Халимов родился в Варзобском районе в 1975 году. Во время гражданской войны в Таджикистане служил в президентской гвардии. С 1997 года начал служить в ОМОН рядовым бойцом, неоднократно отмечался государственными наградами, дослужился до звания полковника. Окончил Высшую академию МВД Таджикистана. Участвовал в операциях против вооружённых формирований в Раштской долине в 2009 году и Хороге в 2012 году.

Источник: http://ca-news.org