14 из 96 боевиков, убитых американской «сверхбомбой» в Афганистане — уроженцы Таджикистана

Большинство боевиков, убитых в результате операции с применением сверхмощной бомбы GBU-43 в Нангархаре, были иностранными гражданами, в основном гражданами Пакистана. Как напоминает Афганистан.ру, беспрецедентная боевая операция была проведена американскими войсками в уезде Ачин на прошлой неделе. Целью бомбардировки стала ликвидация системы тоннельных укрытий, использовавшихся террористической группировкой «Исламское государство».

Большинство боевиков, убитых в результате операции с применением сверхмощной бомбы GBU-43 в Нангархаре, были иностранными гражданами, в основном гражданами Пакистана. Как напоминает Афганистан.ру, беспрецедентная боевая операция была проведена американскими войсками в уезде Ачин на прошлой неделе. Целью бомбардировки стала ликвидация системы тоннельных укрытий, использовавшихся террористической группировкой «Исламское государство».

Изначально Минобороны ИРА сообщило о 36 убитых боевиках ИГ, но впоследствии была распространена информация о том, что фатальные потери группировки по итогам зачистки достигли 96 человек.

Недавно анонимный источник, знакомый с ситуацией, в общении с прессой подтвердил информацию о 96 убитых, отметив, что в их числе были 13 командиров. Согласно отчёту, многие из боевиков являлись иностранными гражданами, преимущественно выходцами из Пакистана.

По меньшей мере, 8 из числа убитых командиров, имена которых были опубликованы телеканалом “1TV”, являлись гражданами ИРП. Некоторые из них до присоединения к рядам «Исламского государства» были членами пакистанского «Талибана».

Наряду с пакистанцами и афганцами среди убитых боевиков были 14 выходцев из Таджикистана, в том числе полевой командир Сиддик Таджики, а также несколько граждан Индии.

Источник отметил, что база «Исламского государства», ликвидированная по итогам американской операции, осуществляла руководство некоторыми операциями группировки за рубежом, а также поддерживала связь с боевиками ИГ, действующими в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана, сообщает Афганистан.ру.

Источник: http://avesta.tj