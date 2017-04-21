|
Спецслужбы СНГ отработали в Душанбе пресечение вербовочной деятельности террористов в Интернете21.04.2017 | Новости
Антитеррористический центр стран СНГ (АТЦ СНГ) провел в городе Душанбе, столице Таджикистана, командно-штабную тренировку, сообщает пресс-бюро АТЦ.
Антитеррористический центр стран СНГ (АТЦ СНГ) провел в городе Душанбе, столице Таджикистана, командно-штабную тренировку, сообщает пресс-бюро АТЦ.
В тренировке приняли участие представители органов безопасности и специальных служб Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана; Координационной службы Пограничными войсками (СКПВ), Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ (СРПФР), Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными преступлениями (БКБОП).
Целью тренинга стала подготовка сотрудников оперативных подразделений компетентных органов государств-участников СНГ к совместному выполнению практических задач по пресечению вербовочной деятельности международных террористических организаций в сети Интернет.
До участников были доведены методы и способы организации межведомственного и межгосударственного взаимодействия при проведении согласованных мероприятий, направленных на установление и нейтрализацию лиц, занимающихся вербовочной деятельностью через социальные сети; отработаны алгоритмы использования потенциала информационных систем коллективного пользования СНГ при проведении проверочных мероприятий: Специализированного банка данных АТЦ СНГ (СБД АТЦ СНГ), Объединенного банка данных органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ по борьбе с организованной преступностью (ОБД СНГ), Объединенного банка данных дактилоскопической информации (ОБДИ СНГ), Международного банка данных по противодействию терроризму (МБД).
Проведенная СКШТ стала одним из подготовительных этапов совместного антитеррористического учения «Душанбе-Антитеррор-2017» которое в соответствии с действующей Программой сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, пройдет в мае-июне т.г. на территориях шести государств Содружества — Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.
Источник: http://avesta.tj
URL:
|
Авторские колонки