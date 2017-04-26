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Республика Таджикистан

В Душанбе представили золотой мусхаф Корана

26.04.2017 | Новости

В Душанбе представили уникальный экземпляр мусхафа Корана. Находится он в Национальной библиотеке Таджикистана. Исключительной особенностью данного экземпляра является то, что  его первые две и  последние две страницы украшены золотой росписью.

В Душанбе представили уникальный экземпляр мусхафа Корана. Находится он в Национальной библиотеке Таджикистана. Исключительной особенностью данного экземпляра является то, что  его первые две и  последние две страницы украшены золотой росписью. По стилю написания эксперты относят мусхаф к 16 веку. Написан он на 570 страницах. В настоящее время в библиотеке хранятся также 15 рукописных экземпляров священного Корана, каждый из которых имеет свою историю и расписные узоры. Об этом сообщили специалисты в Национальной библиотеке Таджикистана.  

Источник: http://kazislam.kz/ru

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