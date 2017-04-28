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ОАЭ расширят вещание на Таджикистан28.04.2017 | Новости
Yahlive уже обслуживает огромную таджикскую аудиторию в 2 миллиона человек через свой существующий букет каналов на фарси, теперь это число увеличится до 6,5 миллиона зрителей. Спутниковая вещательная компания Yahlive, главный офис которой расположен в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты), подписала долгосрочное соглашение с Таджикистаном о передаче шести правительственных каналов РТ через восточный луч спутника, охватывающий Ближний Восток и Юго-Западную Азию, сообщает газета GulfNews.
Yahlive уже обслуживает огромную таджикскую аудиторию в 2 миллиона человек через свой существующий букет каналов на фарси, теперь это число увеличится до 6,5 миллиона зрителей. Спутниковая вещательная компания Yahlive, главный офис которой расположен в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты), подписала долгосрочное соглашение с Таджикистаном о передаче шести правительственных каналов РТ через восточный луч спутника, охватывающий Ближний Восток и Юго-Западную Азию, сообщает газета GulfNews. Отмечается, что Yahlive уже обслуживает огромную таджикскую аудиторию в 2 миллиона человек через свой существующий букет каналов на фарси. Теперь это число увеличится до 6,5 миллиона зрителей непосредственно через каналы Yahlive или через наземные телеканалы, где в сети используется только Yahlive. Согласно исследованию, проведенному Ipsos Connect в 2015 году, платформа Yahlive является самым популярным спутниковым оператором среди говорящих на фарси зрителей на Ближнем Востоке и в странах Юго-Западной Азии.
Источник: http://kazislam.kz/ru
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