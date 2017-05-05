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Республика Таджикистан

В Таджикистане на телевидении запустили программу «родители против экстремизма»

05.05.2017 | Новости

В эфире таджикского телевидения появилась новая программа «Родители против экстремизма», которая, по замыслу авторов, поможет предотвратить случаи вовлечения молодежи в экстремистские группировки. 

В эфире таджикского телевидения появилась новая программа «Родители против экстремизма», которая, по замыслу авторов, поможет предотвратить случаи вовлечения молодежи в экстремистские группировки. В работу программы вовлечены эксперты, которые проводят профилактическую деятельность среди родителей. Одна из экспертов – психолог и специалист по гендерным вопросам Марьям Давлатова. В беседе с таджикской службой Радио Свобода «Озоди» она рассказала о факторах, способствующих появлению женщин в рядах экстремистов и поделилась своими видениями в сфере борьбы с этим явлением. По словам эксперта, большинство таджикских женщин отправляются в страны Ближнего Востока, повинуясь решению своих мужей и придерживаясь известного «куда иголка, туда и нитка», а вовсе не по идейным соображениям. Марьям Давлатова говорит, что экстремизм имеет конкретные признаки, но многие родители не распознают их, поэтому и не могут своевременно вернуть своих детей с опасной стези.

Источник: http://kazislam.kz/ru

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