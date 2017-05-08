"Талибан" занял еще один уезд близ Таджикистана

Боевики "Талибан" захватили уезд Калъаи Зол в граничащей с Таджикистаном северной провинции Кундуз. Асадулло Содот, член совета провинции Кундуз, сказал 6 мая в беседе с Радио Озоди, что вооруженные до зубов талибы атаковали ранним утром в пятницу Октеппу - центр уезда Калъаи Зол, а уже в субботу установили там полный контроль. Захват уезда он объяснил неподоспевшей вовремя помощью.

Боевики "Талибан" захватили уезд Калъаи Зол в граничащей с Таджикистаном северной провинции Кундуз. Асадулло Содот, член совета провинции Кундуз, сказал 6 мая в беседе с Радио Озоди, что вооруженные до зубов талибы атаковали ранним утром в пятницу Октеппу - центр уезда Калъаи Зол, а уже в субботу установили там полный контроль. Захват уезда он объяснил неподоспевшей вовремя помощью.

Давлат Вазири, пресс-секретарь министерства обороны Афганистана, сказал, что ожесточенные бои за уезд Калъаи Зол продолжаются, и он не может пока комментировать информацию о полном захвате уезда со стороны "Талибан".

Получить комментарии от органов безопасности провинции Кундуз не представилось возможным. Махбубулло Саиди, глава уезда Калъаи Зол, также сказал Радио Озоди, что бои между правительственными силами и талибами продолжаются. Местные жители говорят, что накануне талибы захватили рынок в Октеппе.

Однако Забехулло Муджохид, представившийся пресс-секретарем "Талибан", сказал журналистам, что Калъаи Зол перешел под полный контроль талибов.

Летом прошлого года "Талибан" также удалось установить контроль в уезде Калъаи Зол, но позже был очищен от боевиков правительственными силами.

По официальным данным, в провинции Кундуз проживает 1 млн человек, 70 % из которых таджики, 15% - узбеки и 13% -пуштуны. Кундуз граничит с Пянджским, Дусти (Кумсангирским) и Шахритусским районами Хатлонской области Таджикистана. Часть провинции расположена прямо напротив таджикского заповедника «Тигровая балка».

Представители пограничных войск Таджикистана сообщили 5 мая в беседе с Радио Озоди, что ситуация на таджикско-афганской границе находится под контролем. Мухаммадджон Улугходжаев, пресс-секретарь погранвойск, сказал, что до настоящего времени на данном участке госграницы не было зарегистрировано ни одного случая незаконного перехода либо каких-либо других угроз.

За последнюю неделю боевикам Талибам удалось взять под контроль несколько уездов в афганской провинции Бадахшан, в том числе уезд Зебак. В пятницу, 5 мая, президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел телефонный разговор со своим афганским коллегой Ашрафом Гани, с которым обсудил ситуацию в приграничье, особенно в северных провинциях Афганистана.

Таджикистан, который имеет самую протяженную (1400 километров) границу с Афганистаном, обеспокоен скоплением вооруженных групп на своих южных рубежах.

Источник: https://rus.ozodi.org