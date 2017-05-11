В Таджикистане задержан сын экс-командира таджикского ОМОНа

Спецслужбы Таджикистана задержали Бехруза Халимова, старшего из восьмерых детей Гулмурода Халимова. Халимов-старший – экс-командир таджикского ОМОНа, который в 2015 году уехал в Сирию и примкнул там к боевикам «Исламского государства».

Собеседник Генеральной прокуратуре Таджикистана рассказал «Озоди» (Таджикской редакции Радио «Свобода»), что 18-летний Бехруз был задержан в апреле в душанбинском аэропорту.

Спецслужбы Таджикистана задержали Бехруза Халимова, старшего из восьмерых детей Гулмурода Халимова. Халимов-старший – экс-командир таджикского ОМОНа, который в 2015 году уехал в Сирию и примкнул там к боевикам «Исламского государства».

Собеседник Генеральной прокуратуре Таджикистана рассказал «Озоди» (Таджикской редакции Радио «Свобода»), что 18-летний Бехруз был задержан в апреле в душанбинском аэропорту.

«У него на руках был билет в Москву. По имеющейся информации, он намеревался из России отправиться к отцу в Сирию. Но его планам не суждено было сбыться, сейчас он находится в СИЗО», – сказал он.

Ранее родственники подтвердили задержание юноши. По их словам, спецслужбы арестовали Бехруза у него дома в кишлаке Дараи Фони Варзобского района в 35 км от Душанбе.

То, что Бехруз собирался ехать в Сирию, односельчане юноши отрицают. Один из односельчан сказал, что после побега отца семейства в Сирию вся ноша по обеспечению семьи легла на плечи старшего сына, и именно поэтому он хотел поехать на заработки в Россию.

О бегстве Халимова-старшего в Сирию стало известно в мае 2015 года. 40-летний полковник возглавил таджикский ОМОН за три года до этого и неоднократно получал государственные награды. Свое решение примкнуть к боевикам он объяснял недовольством порядками, которые существуют в МВД Таджикистана, в том числе, запретом на ношение мусульманской одежды и совершение ежедневных пятикратных намазов. В «ИГ» он, по данным разведки, быстро стал одним из лидеров и по сути выполнял обязанности военного министра «ИГ».

Генпрокуратура Таджикистана возбудила в отношении Халимова-старшего уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса. США объявили награду в $3 млн за информацию о местонахождении. Британский журнал «Таймс» 15 апреля сообщил о ликвидации Халимова в результате авиаудара на западе Мосула, но эта информация официально не была подтверждена. Назир Халимов, брат беглого полковника, в беседе с «Озоди» заявил, что ни он, ни его престарелый отец ничего не слышали о смерти Гулмурода. Ничего не знает о муже и его супруга Назокат Муродова.

Источник: https://rus.ozodlik.org