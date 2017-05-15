Четверых жителей Согда судят за приверженность идеям "Салафия"

В Согде проходит судебный процесс в отношении четырех жителей Бободжон Гафуровского района, которые обвиняются в членстве в запрещенном в Таджикистане движении «Салафия».

В районном суде 12 мая сообщили Радио Озоди, что один из подсудимых - Самеъбой Улмасов проникся салафитскими идеями во время трудовой миграции в России, а после возвращения на родину продолжил изучать особенности чуждой идеологии.

Боир Зоирзода, судья суда Бободжон Гафуровского района сказал, что Самеъбой Улмасов в 2005 году отправился на заработки в Россию, где познакомился с неким Юсуфом - он и «завлек» его в салафизм. После возвращения на родину Самъебой вместе с тремя сподвижниками строго придерживался принципов этого течения: читал намаз и одевался так, как это присуще салафитам.

По словам судьи, на скамье подсудимых находится также брат Самеъбоя - Махкамбой Улмасов, а также Давронхон Валиев и Мухаммадджон Иброхимов. Все четверо были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в феврале этого года, всем предъявлено обвинение в участии в экстремистском сообществе.

Наргис Якубова, адвокат подсудимых, сказала в беседе с Радио Озоди, что ее подзащитным от 32 до 40 лет, у всех четверых есть семьи и дети, ранее судимость не имели. По ее словам, все они признали в суде свою вину и раскаялись в содеянном. «Надеюсь, суд примет во внимание все эти смягчающие обстоятельства при объявлении приговора», - отметила адвокат.

Большинство судебных процессов по делам, связанным с экстремизмом, проходят за закрытыми дверями и журналистов в зал судебных заседаний не пускают. Поэтому больших подробностей по данному делу выяснить не удалось.

90% населения Таджикистана являются последователями ханафитского мазхаба. Власти считают, что другие религиозные группы, в том числе «Салафия», угрожают безопасности страны.

Последователи движения «Салафия», объединяющее мусульманских религиозных деятелей, которые в разные периоды истории ислама выступали с призывами ориентироваться на образ жизни и веру ранней мусульманской общины, на праведных предков, появились в религиозной среде Таджикистана примерно в середине 2000-х.

По словам специалистов, своей основной задачей салафиты считают борьбу за очищение ислама от различных чуждых, с их точки зрения, ему примесей, основанных на культурных, этнических или других особенностях мусульманских народов. Салафиты отвергают все нововведения в исламе, от остальных верующих мусульман они отличаются своеобразной формой одежды и совершением намаза.

Деятельность движения «Салафия» в Таджикистане была официально запрещена в 2009 году. Спустя пять лет, в 2014 году, это религиозное течение Верховным судом было объявлено экстремистским.

Первые последователи течения «Салафия» в Таджикистане были задержаны и осуждены в 2009 году. Среди них были Сироджиддин Абдурахмонов, который более известен как Эшони Сироджиддин, а также его сын Киромиддин.

Источник: https://rus.ozodi.org