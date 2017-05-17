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Республика Таджикистан

Из Таджикистана пытались вывезти древний экземпляр Священного Корана

17.05.2017 | Новости

Вывезти издание, которому 300 лет, пытался гражданин соседнего Кыргызстана. Житель Кыргызстана, 27 летний уроженец Баткентской области, был задержан сотрудниками Таможенной службы при попытке вывоза древнего экземпляра священного Корана из Таджикистана.

Как сообщает пресс-служба таможенного ведомства Таджикистана, Священный Коран, которому по оценке экспертов более 300 лет, был спрятан в специально оборудованном тайнике автомашины «Тойота – Эстима», которая следовала из Согда в Баткент, под управлением задержанного.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 32 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и 289 (контрабанда).

Кыргызстанцу грозит немалый штраф за содеянное.

Источник:  http://news.tj/ru

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