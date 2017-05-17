В этом году хадж обойдется таджикистанцам в 33 тыс сомони

Стоимость паломничества к святыням ислама в Саудовской Аравии в этом году составляет для таджикских верующих около 33 тыс сомони, или 3 тыс 630 долларов.

Стоимость путевки подорожала по сравнению с прошлым годом более чем на 4 тыс сомони.

В Комитете по делам религии, упорядочению традиций и обрядов Таджикистана сообщили, что в долларовом эквиваленте стоимость путевки практически не изменилась.

Афшин Муким, пресс-секретарь Комитета, сказал 17 мая в беседе с Радио Озоди, что повышение курса доллара повлияло на общую стоимость путевки в национальной валюте – сомони, потому что договора Комитета с сервисными компаниями Саудовской Аравии заключаются в долларах США.

Кроме того, продолжил Афшин Муким, в этом году Саудовская Аравия подняла королевский сбор с каждого паломника до 52 долларов.

В стоимость путевки входят авиабилеты в обе стороны, номер в гостиницах Мекки и Медины, питание, услуги проводника, экскурсия по священным местам, жертвенное животное, священная вода Зам-зам и королевские сборы.

Ежегодно из Таджикистана в хадж отправляются свыше 6 тыс паломников. Ожидается, что группа паломников вылетят к святыням ислама в середине августа.

Совершение паломничества в Мекку - особый обряд поклонения Всевышнему, один из пяти столпов ислама. Его совершение раз в жизни - неукоснительная обязанность каждого мусульманина.

Источник: https://rus.ozodi.org