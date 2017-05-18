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Республика Таджикистан

В Б.Гафурове судят трех салафитов

18.05.2017 | Новости

В суде Б.Гафуровского района Согдийской области начался судебный процесс в отношении трех жителей местного сельского джамоата имени Хайдара Усмона. Двое родных братьев и их друг обвиняются в членстве в запрещенном в Таджикистане движении «Салафия».

Как сообщил «Авеста» источник в суде Б.Гафуровского района, всем троим предъявлено обвинение по статье 307, прим 3, ч. 2 (Организация деятельности экстремистской организации, участие в деятельности политических партий, общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете их деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности) УК РТ.

Источник в ведомстве отметил, что все трое были задержаны сотрудниками спецслужб Согдийской области по подозрению в активном членстве в движении «Салафия».

По данным источника, все трое вступили в запрещенное движение, находясь в одном из регионов Российской Федерации.

По возвращению домой, братья начали пропагандировать идеи салафитов у себя в кишлаке.

Источник: http://avesta.tj

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