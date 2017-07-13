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Республика Таджикистан

Первая группа таджикских паломников вылетит в «хадж»

13.07.2017 | Новости

Первая группа таджикских паломников отправится в святыни Ислама – Мекку и Медину для совершения обряда «хадж» 16 августа, сообщил в среду на встрече с журналистами глава Комитета по делам религий, регулированию народных торжеств и обрядов Сулаймон Давлатзода. По его словам, прием документов претендентов на совершение обряда «Хадж-2017» на местах завершен, и документы переданы в Комитет по делам религий. 

 «Единая цена для каждого паломника, согласованная с Антимонопольной службой страны составляет 32 тыс. 671 сомони. Указанная сумму будет приниматься филиалами ГСБ «Амотанбонк» на местах», — подчеркнул Сулаймон Давлатзода. Глава Комитета сообщил, что соглашения о перевозке паломников подписаны с отечественными авиакомпаниями «Таджик Эйр» и «Сомон Эйр» и авиакомпанией из саудовской Аравии, сообщает Авеста. «Утвержден также график полетов. Первый самолет с группой паломников на борту вылетит 16 августа. Всего обряд «хадж» в текущем году совершат более 6 тыс. таджикистанцев», — уточнил Сулаймон Давлатзода. Что касается цены на совершение «хаджа», то она, как отметил глава Комитета по делам религии, зависит от курса национальной валюты Сомони к американскому Доллару. В 2015 году стоимость хаджа для граждан Таджикистана составляла 22 тыс. 906 сомони, в 2016 году – 28 тыс. 649 сомони, а в текущем году – 32 тыс. 671 сомони.

Источник: http://kazislam.kz/ru

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