Исмаилиты Памира выразили приверженность своему духовному лидеру и мазхабу

В Хороге прошла церемония, на которой исмаилиты выразили свою приверженность и поклялись в верность своему духовному лидеру и мазхабу. Церемония была приурочена ко Дню Имамата, празднованию алмазного юбилея - 60-й годовщины возведения на трон в качестве 49-го наследного имама (духовного лидера) мусульман шиитов-исмаилитов всего мира, Его Высочества Ага Хана IV.

В культурно-просветительской программе (телекаст), которая была организована во всех микрорайонах города, его участников с этим особо важным для мусульман шиитов-исмаилитов событием, видео выступлениями поздравили президент национального Совета имамата шиитов-исмаилитов его Высочество Ага Хана IV в Таджикистане Шарофат Мамадамбарова, дипломатический представитель Организации Фонда Ага Хана по развитию (АКДН) в Таджикистане Вазир Акбарали Песнани, председатель Совета исмаилитского тариката и религиозного обучения его Высочество Ага Хана в Таджикистане Мансур Шакармамадов.

В ходе телекаста участникам была продемонстрирована церемония празднования 60-й годовщины возведения на трон лидера мусульман шиитов-исмаилитов Его Высочества Шохкарима ал Хусайни Ага Хана IV, прошедшая 11 июля в Агламоне (Франция).

Участники телекаста с особым вниманием слушали выступление председателя международного Форума исмаилитов мира Айтмади Мухмуда Эбу, а затем подтвердили верность своему лидеру и мазхабу. Он отметил, что Духовный лидер исмаилитов, Карим Ага Хан призвал и указал своим мюридам жить в мире и согласии со всеми людьми, невзирая на их социально-культурные и другие различия, а также вероисповедание.

Главными задачами и целями на юбилейный и последующие годы Ага Хан назвал принятие мер по искоренению бедности, социально-экономическому развити юсообщества - жить и действовать умом, учиться самим и обучать подрастающее поколение на основе общечеловеческих ценностей.

Источник:http://news.tj/ru