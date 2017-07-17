Около 2,5 тысяч таджикистанцев попали в "черный список" Турции

Турция составила черный список из почти 54 тысяч граждан из 146 стран мира, которым запрещен въезд на территорию Турции по причине связей с террористическими организациями. В этот список вошли и более 2,6 тыс таджикистанцев. Отныне въезд в эту страну им запрещен.

МВД Турции на своем сайте поясняет, что в список вошли те государства, граждане которых подозреваются в сотрудничестве с террористическими организациями и совершавшие поездки в зоны вооруженного конфликта в Сирии.

Всего в бан-лист (черный список) помещены почти 54 тысячи иностранных граждан из 146 стран мира.

Из Центральной Азии больше всего в этом списке граждан Таджикистана – 2651, граждан Казахстана - 1914.

Из постсоветских стран больше всего в бан-листе граждан России – 4 128 человек. Им запрещен въезд в страну в связи с подозрениями в причастности к деятельности боевиков террористической группировки "Исламское государство", сообщается на сайте министерства внутренних дел страны. Также сообщается, что всего из Турции по этой причине были депортированы 804 россиянина с 2011 года. Всего из Турции за это время были депортированы 4 957 иностранцев, пишет Газета.ру.

Больше всего в списке подданных Саудовской Аравии — 7523 человека, среди европейских стран лидирует Франция - 2622 человека. Лицам из бан-листа въезд на территорию Турции запрещен.

Вместе с этим правоохранительное ведомство Турции отмечает, что с начала конфликта в Сирии на дату 16 июня этого года турецкая миграционная служба депортировала 308 граждан Таджикистана, задержанных на границе с Сирией. Все они пытались примкнуть к экстремистским группировкам, сообщает Радио "Озоди".

Источник: http://news.tj/ru