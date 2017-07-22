В Таджикистане предотвращены 12 терактов

В первой половине 2017 года в Таджикистане предотвращены 12 терактов, заявил сегодня журналистам глава МВД республики Рамазон Рахимзода.

По его словам, у лиц, готовивших теракты, изъято большое количество взрывчатки, мобильных телефонов и оружия.

их откровений).

При этом министр не стал приводить конкретных примеров ни по одному из готовившихся и предотвращенных терактов.

Он отметил, что за указанный период за причастность к террористическим организациям задержаны 228 граждан Таджикистана, из которых 104 имели связи с «Исламским государством», 80 - с «Салафией», 17 - с «Джамоат Ансараллах», 16 - с «Исламским движением Узбекистана», 6 - с «Группой 24» и 3 - с Партией исламского возрождения Таджикистана.

«В этом году 13 граждан Таджикистана добровольно вернулись из рядов «ИГ» в страну и, согласно законодательству страны, все они освобождены от уголовного преследования», - заверил министр внутренних дел журналистов.

По его данным, за полгода в стране обезврежены 17 ОПГ, задержаны свыше 890 лиц, находящихся в розыске.

«Только в городе Душанбе сотрудниками милиции за нахождение в интернет-кафе в неположенное время с начала года были задержаны около 5 тыс. несовершеннолетних», - отметил Рамазон Рахимзода.

Источник: http://news.tj/ru