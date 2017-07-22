Рахимзода: судьба Гулмурода Халимова уточняется

Власти Таджикистана заявили, что судьба беглого экс-командира ОМОН, а ныне члена террористической группировки «Исламское государство», до сих пор неизвестна.

Рамазон Рахимзода, министр внутренних дел страны, сказал 21 июля на пресс-конференции, что он не владеет точной информацией, жив или мертв Халимов. «Но мы работаем в этом направлении», - добавил он.

Глава МВД, так же, как и другие чиновники, подтвердил, что родные Халимова, застигнутые врасплох в Восейском районе, намеревались перебраться в Афганистан и примкнуть к «Исламскому государству».

По его словам, с начала этого года из Сирии на родину вернулись 13 граждан Таджикистана.

Вопрос о судьбе Халимова был задан на фоне противоречивой информации в СМИ. Так, британский журнал «Таймс» 15 апреля этого года сообщил, что Гулмурод Халимов был ликвидирован в результате авиаудара на западе Мосула. Но в Душанбе говорят, что до сих пор не располагают доказательствами гибели бывшего командира ОМОН.

Полковник Гулмурод Халимов внезапно исчез в апреле 2015 года, а в конце мая сообщил, что находится рядах ИГ. На видео, предположительно сделанном в Сирии, Халимов рассказывает, что присоединился к исламистам в знак протеста против политики властей.

Власти Таджикистана обвиняют беглого полковника в измене родине и разыскивают его через Интерпол. США объявили награду в $3 млн за информацию о местонахождении Гулмурода Халимова, который летом прошлого года был назначен и.о. военного министра ИГ.

В конце июня к 10 годам лишения свободы за наёмничество и попытку присоединения к рядам ИГ был приговорен 18-летний сын Гулмурода Халимова – Бехруз Гулмурод. В ночь на 5 июля в ходе спецоперации сотрудников УБОП МВД Таджикистана у кишлака Ибрати Восейского района были убиты Султонмурод и Фозил Халимовы, братья беглого полковника, их племянник Афзал Абдурашидов и дальний родственник Наим Рахмонов. Еще трое – Али Халимов (сын Султонмурода Халимова), Комил Халимов и Назир Халимов арестованы.

Источник: https://rus.ozodi.org