250 таджикских детей находятся в Сирии и Ираке

Свыше 250 таджикских детей находятся в зонах боевых действий в Сирии и Ираке. Власти предпринимают усилия, чтобы вернуть их с родителями на родину.

В докладе Таджикистана в ООН, который попал в распоряжение Радио Озоди, говорится, что на данное время на территории Сирии и Ирака и других зонах конфликта, находятся 234 семьи, или 840 человек из Таджикистана. Среди них 309 мужчин, 279 женщин, 110 девочек и 142 мальчика.

Там же отмечается, что властям Таджикистана удалось за последние два года, с 2015 по май 2017 года, вывезти из зон боевых действий 19 семей, или 61 человека. Среди них 21 девочка и 20 мальчиков. Душанбе прилагает все усилия для того, чтобы вернуть на родину соотечественников, пребывающих в Сирии и Ираке.

В начале этого года Детский омбудсмен Раджабмо Бадриддинова сообщила, что десятки таджикских семей, отправившихся на Ближний Восток, выехали со своими детьми и, по имеющимся данным, речь идет о 206 детях и подростках.

Властям крайне тяжело найти какую-либо информацию о детях, находящихся на территориях, подконтрольных «Исламскому государству», и их судьба остается неизвестной.

Источник: https://rus.ozodi.org