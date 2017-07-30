Назарзода: Иностранцы планировали взорвать несколько важных объектов.

Сотрудники милиции Согдийской области в этом году предотвратили совершение в городе Истаравшане и Джабборрасуловском районе террористических актов иностранными гражданами, сообщил журналистам начальник областного УМВД Шариф Назарзода. Беседа генерала Назарзода с журналистами впервые прошла в учебном центре областного УВД, расположенном в Шахристанском районе. В этом центре проходят антитеррористические учения с участием бойцов спецподразделения милиции.

Глава УМВД по Согдийской области сказал, что иностранные граждане хотели взорвать несколько важных объектов в Джабборрасуловском районе. «Арестован житель этого района Шерзод Нормамадов. Также по нашей просьбе спецслужбы одной из соседних государств задержали четырех подозреваемых в попытке совершения этого теракта», сообщил глава областного УВД. О каком соседнем государстве идет речь, генерал Назарзода не уточнил.

В Истаравшане некая преступная группа планировала теракт против сотрудников правоохранительных органов. Стражами порядка задержан один из членов группы по имени Юсуфбек, у него конфисковано боевое оружие, сообщил Шариф Назарзода.

Напомним, 3 сентября 2010 года в Согдийской области произошел теракт во дворе отдела по борьбе с организованной преступностью МВД Таджикистана в городе Худжанде. Уроженец города Истаравшана Акмал Каримов на автомашине ГАЗ – 2104, начиненной взрывчаткой, въехал во двор и подорвал себя. В результате теракта погибли трое, еще около 30 получили ранения.

Ответственность за взрыв взяло на себя запрещенное в Таджикистане движение «Ансорулло».

Сообщалось, что Акмал Каримов с 2009 года находился в розыске. Позже выяснилось, что он перебрался на территории Афганистана, где прошел обучение в лагерях террористов.

По данным МВД Таджикистана, в прошлом году в стране было предотвращено 36 террористических актов. Сотрудниками милиции и спецслужбами были задержаны 50 человек, планировавших атаки, сообщил 20 января на пресс-конференции глава МВД Таджикистана Рамазон Рахимзода. По его словам, жертвами террористов должны были стать отдельные лица, в том числе, стражи порядка. Министр отметил, что все задержанные – граждане Таджикистана, примкнувшие к рядам запрещенной в ряде стран группировки «Исламское государство». В целом, в прошлом году было разоблачено 34 организованных преступных группировок и задержаны 169 членов этих криминальных альянсов.

Источник: https://rus.ozodi.org