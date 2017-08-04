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Республика Таджикистан

Президент подарил детям района Носири Хусрав новую школу. Она построена на арабские деньги

04.08.2017 | Новости

Эмомали Рахмон в рамках своей рабочей поездки по районам Хатлонской области в пятницу во второй половине дня посетил район Носири Хусрав. Здесь, в селе Бахор джамоата Фируза, президент сдал в эксплуатацию новую школу, рассчитанную на обучение 1640 учеников в две смены.

"Роскошная школа", как отмечает пресс-служба главы государства, построена за 18 млн. сомони, выделенных Саудовским  Фондом Развития. Первый камень в строительство школы президент заложил лично в 2014 году,

После открытия школы президент побеседовал с жителями района. Он отметил, что до образования района Носири Хусрав на этой территории функционировало всего 10 образовательных учреждений. За 20 лет существования района число образовательных учреждений достигло 26, в них обучаются более 8 тыс. учеников.

Эмомали Рахмон выразил уверенность, что "ученики, используя созданные руководством государства условия, будут хорошо учиться и в будущем верно служить народу и отечеству, как ученые и квалифицированные люди".

 

Источник: http://news.tj/ru

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