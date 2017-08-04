В Таджикистане женщинам в хиджабах грозят штрафы в размере $114

В столице республики в местах массового скопления людей проводят «рейды» в отношении женщин, носящих мусульманский головной убор – хиджаб, сообщает Asia-Plus.

Напомним, в Таджикистане платок, завязанный спереди и прикрывающий грудь, называют также «сатр».

Как сообщает издание, сотрудники госорганов ведут на душанбинских рынках разъяснительные работы среди женщин, одетых в такие платки.

Их останавливали сотрудники милиции, представители Комитета по делам женщин и семьи и Комитета по делам молодёжи и спорта. Общение между официальными представителями и женщинами мало походило на разъяснение. Как рассказали «АП» продавщицы, им не объясняли, а грозили штрафами, причём довольно большими до тысячи сомони (114 долларов, – прим. ОА), если они не снимут хиджаб или не перевяжут его сзади.

"Те, кто не хотел спорить, молча перевязывали платок, обнажив шею, а тем, кто пытался возмущаться, угрожали большим штрафом. Если ещё неделю назад нам говорили, что за ношение хиджаба штраф будет 100 сомони (11,4 доллара, – прим. ОА), то сейчас говорят уже об одной тысяче", – поделилась одна из работниц рынка.

По словам очевидцев, останавливали не только молодых, но и женщин в возрасте и даже старушек.

В Комитете по делам семьи опровергают, что такие разъяснительные работы имели место. А также говорят, что никакие штрафы за ношение сатра не предусмотрены. Всем, с кем представители госорганов ведут себя некорректно, рекомендуют спрашивать их имена и сообщать в Комитет.

При этом, представитель Комитета Мархабо Олими отмечает, что «мужчины не должны быть суеверными. Никто им не говорит, чтобы их жёны или вообще женщины должны ходить без платка».

"У нас принята два вида формы: дресс-код, который есть в каждой организации независимо от формы собственности, и наша национальная одежда. Мы должны соблюдать наши традиции," – поясняет она.

Источник: http://ca-news.org