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Республика Таджикистан

В Душанбе объявлен конкурс на звания «Лучшая махала» и «Лучшая улица»

13.08.2017 | Новости

Исполнительный орган государственной власти города Душанбе объявляет конкурс по номинациям «Лучшая махалла» и «Лучшая улица», сообщает пресс-служба столичной мэрии. По ее данным, соответствующее постановление было подписано председателем города Душанбе Рустами Эмомали 11 августа. Конкурс проводится в честь 26-ой годовщины Государственной независимости Республики Таджикистан.

Согласно постановлению, председателям столичных районов поручено до 20 августа провести на уровне районов аналогичные конкурсы и предоставить результаты в городскую комиссию по подведению итогов конкурса.

Торжественная церемония награждения победителей состоится в канун празднования Государственной независимости страны.

Победитель конкурса «Лучшая махалла» будет удостоен денежного приза в размере 20 тыс. сомони, а «Лучшая улица» -10 тыс. сомони. 

 

Источник: http://avesta.tj

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