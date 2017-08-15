Источник: Директор национальной библиотеки Таджикистана уволен за пышную свадьбу сына

Эмомали Рахмон уволил сегодня директора Национальной библиотеки Таджикистана Сайфиддина Назарзода за пышную свадьбу сына. Нового директора библиотеки уже представили сотрудникам.

Избранный в середине июля этого года членом-корреспондентом Академии наук Таджикистана директор Национальной библиотеки Таджикистана Сайфиддин Назарзода распоряжением президента страны уволен 15 августа. По данным источника "АП" в аппарате президента причиной стало - нарушение Назарзода норм закона «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов».

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О нарушениях норм закона Сайфиддином Назарзода, допущенных им на свадьбе сына, рассказывалось в сюжете новостной программы «Ахбор» на телеканале «Точикистон» 8 августа.

По данным телеканала, свадьбу своему сыну Фирдавсу уволенный директор Нацбиблиотеки сыграл 30 июля в столичном ресторане «Шоира Люкс». В торжестве, по данным журналистов, приняли участие свыше 300 гостей, хотя согласно закону на свадьбе не должно быть больше 150 гостей.

Сайфиддин Назарзода после выхода репортажа на госканале в соцсетях и в ряде СМИ заявил, что он не нарушал закон, а обвинения в его адрес являются происками его врагов.

60-летний Сайфиддин Назарзода был назначен директором библиотеки в декабре 2014 года.

Сегодня же распоряжением президента новым директором Национальной библиотеки Таджикистана назначен работавший до этого проректором Таджикского национального университета Абдусалом Мирализода.

Эмомали Рахмон в своем выступлении, посвященном 10-й годовщине принятия закона «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов», 11 июля поручил Министерству юстиции, Национальному центру законодательства, другим соответствующим структурам и органам в течении двух месяцев представить правительству свои заключения по вопросу освобождения от занимаемых должностей госслужащих, сотрудников органов правопорядка и военных структур, а также увеличения в разы суммы штрафа для предпринимателей и состоятельных людей, религиозных деятелей и других лиц, не соблюдающих требования закона.

«Следует отметить, что в большинстве случаев нарушителями требований действующих законов являются должностные лица, госслужащие, сотрудники органов правопорядка, предприниматели и состоятельные люди, а также их дети и близкие родственники, которые самовольно проводят пышные мероприятия, выходящие за рамки действующих законов, не соблюдают требования правил дорожного движения и не препятствуют езде своих детей в учебные заведения на дорогих автомашинах», - заявил тогда президент.

В конце прошлой недели в закон об упорядочении традиций и обрядов президент предложил внести поправки, согласно которым члены правительства, председатели областей, городов и районов, другие государственные лица, госслужащие, судьи, работники органов прокуратуры, безопасности, внутренних дел, госфинконтроля и борьбы с коррупцией, сотрудников налоговых, таможенных органов, военнослужащие за нарушение ими и их детьми требований закона будут освобождены от должности в соответствии с законодательством РТ.

Кто возглавил Национальную библиотеку

Как сообщается на сайте Таджикского национального университета, Абдусалом Мирализода был проректором по учебной работе, он доктор педагогических наук, профессор.

с 1988 по 1994 годы работал преподавателем, был Председателем студенческого и преподавательского профсоюзов, заведующим заочным отделением Политехнического техникума имени Ю. Гагарина.

В 1994 году поступил в аспирантуру, параллельно занимался педагогической и воспитательной деятельностью в должности старшего преподавателя кафедры педагогики Таджикского государственного университета (ныне Таджикский национальный университет).

В 1996 году Мирализода был назначен на должность заведующего отделом по учебно-методической практике ТГНУ, где осуществлял свою деятельность до 2004 года. В 1997 году успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Социально-педагогические основы подготовки студентов к выбору профессии».

С 2004 года занимал должность декана факультета повышения квалификации преподавателей вузов страны. В 2006 году по результатам конкурного отбора возглавил одну из ведущих кафедр ТНУ - кафедру педагогики.

В 2006 году Абдусалом Мирализода успешно защитил докторскую диссертацию на тему «Педагогическая система подготовки студентов к организации профессиональной ориентации и трудового воспитания школьников». Мирализода занимается научно-исследовательской и образовательной деятельностью. В числе его научных и учебно-методических трудов - 7 монографий, учебники и учебные пособия, написанные как индивидуально, так и в соавторстве, он является автором более чем 70 научных статей, посвященных различным проблемам образования. Под его научным руководством защищены более десятка кандидатских и 2 докторские диссертации.

В 1996 году Министерство образования РТ наградило Абдусалома Мирализода значком «Отличник народного образования», в 2008 году ему было присвоено звание «Заслуженный работник Таджикистана».

Источник: http://news.tj/ru