Фильм о поддержке Ираном террористов в Таджикистане перевели на четыре языка

Документальный фильм "Иран: поддержка гражданской войны 91-97", в котором власти Таджикистана обвиняют Тегеран в финансировании терактов в годы гражданской войны, переведен на другие языкы и размещен в интернете. 45-минутный фильм был показан 8 августа телеканалом «Точикистон» в самое рейтинговое, вечернее время.

С 17 августа пользователи интернета могут посмотреть «фильм-разоблачение» не только на таджикском, но и на русском, английском, арабском и узбекском языках. Фильм "Иран: поддержка гражданской войны 91-97" в среду появился на пяти языках в Фейсбуке, YouTube, Одноклассниках и проправительственных сайтах.

Умарджони Эмомали, пресс-секретарь В МВД Таджикистана заявил Радио Озоди, что они фильм не переводили на другие языки и не знают, чьих рук это дело. Ранее сообщалось, что документальный фильм "Иран: поддержка гражданской войны 91-97" подготовлен сотрудниками МВД Таджикистана.

"В ИРАНЕ НАС ОБУЧАЛИ УСИЛИВАТЬ СТРАХ В ТАДЖИКИСТАНЕ"

Фильм основан на показаниях трех арестованных сторонников экс-замминистра обороны Таджикистана генерала Абдухалима Назарзода, которого убили в ходе мятежа два года назад. В фильме утверждается, что по поручению мятежного генерала и при финансовой помощи Тегерана совершались убийства видных таджикских политиков, ученых и журналистов в годы гражданской войны – и вплоть до 2001 года.

«Герои» фильма Тагоймурод Ашрапов, Абдукодир Абдуллоев и Саймухриддин Кудратов во время допросов признались, что в 90-е годы прошли обучение в тренировочных базах, расположенных в иранских городах - Куме, Гургане, Машхаде и Тегеране. Тогда же им вручили иранские паспорта.

Арестованные признались, что по поручению Абдухалима Назарзода убили экс-спикера парламента Сафарали Кенджаева, известного журналиста и политика Отахона Латифи, известных ученых Мухаммада Осими, Юсуфа Исхаки, Минходжа Гулямова, экс-госсоветника президента Карима Юлдошева, известного писателя Сайфа Рахимзоди Афарди, бывшего муфтия Фатхуллохона и около 20 офицеров российской военной базы в Таджикистане.

Один из задержанных Тагоймурод Ашрапов («Али») в фильме рассказывает, что в 1995 году прошел военное обучение в иранских городах Куме и Гургане и спустя два года вернулся в Таджикистан, чтобы совершить убийства известных в стране людей.

По его словам, Абдухалим Назарзода после убийства Сафарали Кенджаева выплатил всем троим по 2 тыс. долларов. «Перед нами поставили задачу усиливать страх и напряжение в обществе - только в такой обстановке люди станут презирать власть имущих», говорит Тагоймурод Ашрапов.

Убийство бывшего председателя Верховного Совета Таджикистана Сафарали Кенджаева, совершенное 30 марта 1999 года, до сих пор оставалось нераскрытым. Абдукодир Абдуллоев («Рустами Нораки»), один из подозреваемых в убийстве экс-спикера парламента, рассказывает о том, как в Иране его обучали профессии киллера. «Я был киллером, один из наших соратников Хаким в тренировочном лагере стал специалистом по взрывам», говорит он.

КОМУ ВЫГОДНО ПОДЛИТЬ МАСЛА В ОГОНЬ?

Иран - первая зарубежная страна, которая признала государственную независимость Таджикистана после распада СССР в декабре 1991 года. В годы гражданской войны власти Ирана заявляли о необходимости восстановления мира и согласия в Таджикистане. Осенью 1994 года в Тегеране противоборствующие стороны – правительство Таджикистана и Объединенная таджикская оппозиция (ОТО) подписали соглашение о прекращении огня, которое впоследствии еще несколько раз продлевалось.

Фильм о финансировании Тегераном громких убийств в годы гражданской войны в Таджикистане был показан в то время, когда таджикско-иранские отношения переживают не лучшие времена.

Прохлада в отношениях между Таджикистаном и Ираном появилась после событий 2013 года, когда в Иране задержали известного олигарха Бабака Занджани. Сообщалось, что он инвестировал в экономику Таджикистана 2 миллиарда долларов. Одно из обвинений, выдвинутых против приговоренного к смертной казни Занджани, было выстроено на письме, доказывающем выплату Нацбанку Таджикистана иранских денег. Однако в таджикском банке заявили, что письмо было поддельным. Несмотря на это, иранские чиновники считают, что Занджани в целях хищения денег от продажи нефти, использовал банковскую систему Таджикистана.

Недоверие между странами усилилось в конце 2015 года после приглашения председателя запрещенной в Таджикистане Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) Мухиддина Кабири в Тегеран для участия на международной конференции «Исламское единство». Вскоре власти Таджикистана ограничили импорт иранских товаров, в республике стали закрываться мелкие и крупные компании Ирана, в аэропорту Душанбе прекратили выдачу иранским гражданам виз на льготных условиях.

"ОБВИНЕНИЯ В АДРЕС ИРАНА ВЕСЬМА СОМНИТЕЛЬНЫЕ"

Посольство Ирана в Таджикистане официально опровергло все обвинения, прозвучавшие в адрес Тегерана в фильме "Иран: поддержка гражданской войны 91-97". «Все обвинения в адрес Ирана, как «основного организатора и спонсора громких убийств в годы гражданской войны в Таджикистане» весьма сомнительные», - отмечается в официальном заявлении иранского диппредставительства, размещенном на его веб-сайте 9 августа. «В фильме звучат показания осужденных лиц, звучат утверждения авторов фильма от имени тех, кого уже нет в живых, что не может быть принято за правду», - говорится в заявлении посольства Ирана.

По утверждению посольства, подготовленный фильм не служит интересам двух народов, и его авторы не смогут внести раскол в дружественные отношения между Таджикистаном и Ираном. «Нет никаких сомнений в том, что авторы фильма не достигнут своих целей», - уверены в посольстве ИРИ в Таджикистане.

Источник: https://rus.ozodi.org