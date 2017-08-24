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Республика Таджикистан

Нацбанк Таджикистана опубликовал имена 1178 таджикских террористов

24.08.2017 | Новости

Национальный банк Таджикистана обновил список лиц, разыскиваемых за совершение террористических актов, или обвиняемых в связях с террористами увеличивая список до 1178 человек. Еще полгода назад в этом списке находились всего 200 человек, сообщает «ASIA-Plus». 

Национальный банк Таджикистана опубликовал так называемые «перечни террористов и экстремистов». После публикации списков соответствующие органы должны принять меры по замораживанию финансовых средств или иного имущества этих лиц. В списки включены террористические и экстремистские организации, которые Верховным судом запрещены на территории Республики Таджикистан, в том числе «Братья-Мусульмане», «Джамаат-и- Ислами», «Движение Талибан», «Исламская партия возрождения Таджикистана», «Лашкар-и-Тайба», «Таблиги Джамаат», «Исламское государство», «Джабхат ан-Нусра», «Группа 24» и другие. В список, чьи активы должны быть заморожены, включены: лидер запрещенной партии ПИВТ Мухиддин Кабири, и другие ее члены, беглый экс-командир ОМОН – Гулмурод Халимов, лидер «Ансаруллох» Амриддин Табаров, который по данным таджикских силовиков, якобы, был убит в конце 2015 года.

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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