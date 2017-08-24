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Республика Таджикистан

На севере Таджикистана за членство в «Салафия» мужчина приговорен к пяти годам

24.08.2017 | Новости

В Согдийской области к пяти годам лишения свободы приговорен житель Бободжонгафуровского района. 32-летний мужчина признан виновным в участии в запрещенном в Таджикистане движении «Салафия».

Суд на 32-летний Убайдулло Шариповым проходил в Бободжон Гафурове. Шарипов был признан виновным по статье 307 прим 3 часть 2  (Участие в деятельности политических партий,  общественного или религиозного объединения либо иной организации,  в  отношении  которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете их деятельности в связи с осуществлением экстремистской  деятельности) УК РТ. Мужчина был приговорен к пяти годам лишения свободы, сообщил «АП» председательствующий на процессе судья Боирджон Зоирзода.

По словам судьи, Шарипов был задержан сотрудниками Управления Госкомитета национальной безопасности по Согдийской области в мае 2017 года.

В ходе судебного процесса установлено, что осужденный в 2014 году  добровольно вступил в ряды запрещенного в Таджикистане религиозного течения «Салафия», и до момента задержания  продолжал вести религиозную пропаганду.

«Приговор пока не вступил в законную силу. Срок наказания осужденный будут отбывать в колонии общего режима», - сообщил Боирджон Зоирзода.

Религиозное течение «Салафия» было запрещено Верховным судом в начале 2009 года. В 2014 году течение признано экстремистским.

Первый приговор в отношении приверженцев «Салафия» был вынесен в 2010 году судом столичного района Сино. Тогда были осуждены 7 человек - Сироджиддин Абурахмонов, известный салафит, и его сын - Киромиддин Абдурахмонов, а также Абдурахмон Абдурахимов, Мухаммадраджаб Наврузов, Шахобиддин Саидов, Музаффар Файзуллоев и Икромиддин Юсупов.  

 

Источник: http://news.tj/ru

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