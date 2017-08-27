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Республика Таджикистан

Свадьба по всем требованиям нового закона. Без излишеств и в национальной одежде

27.08.2017 | Новости

Сегодня в Бохтарском районе на юге Таджикистана все представители местных органов власти собрались на свадьбу сельского учителя Саидшо Асророва, женить которого им поручил президент.

На поиски невесты и подготовку к свадьбе ушло всего 10 дней. «Избранницей» местного хукумата стала медсестра Марджона Худойдова, жених свою будущую супругу увидел только сегодня в день свадьбы.

Поздравить молодоженов приехал председатель Комитета по делам молодежи и спорта Ахтам Абдуллозода и председатель Бохтарского района Джабори Гафор. Официальные лица пожелали молодым счастья. 

Свадьба молодого сельского учителя и медсестры прошла в соответствии с требованиями новых поправков в закон об упорядочении традиций и обрядов - никакого расточительства, жених с невестей одеты в национальные наряды. Хотя поправки в закон еще не вступили в законную силу, они лишь приняты нижней палатой парламента, местные власти Бохтара уже продемонстрировали как следует играть свадьбу. 

 

Источник: http://news.tj/ru

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