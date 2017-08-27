Хадж-2017: Есть вопросы к комитету…

Первые таджикские паломники вылетели в Джидду для совершения паломничества к святым местам для каждого мусульманина. Перед вылетом некоторые из них рассказали нам о том, какие нововведения неприятно удивили их в этом году.

В этом году святыни ислама посетят те люди, кто за последние пять лет не совершали хадж, а также их возраст должен превышать 40 лет. Кроме того, будущие ходжи должны быть состоятельными людьми. «В этом году специальная комиссия проверяла наличие финансовой возможности каждого из паломников. Деньги, которыми они расплачиваются за квоту, не должны быть взять в долг, в том числе - из банка. В целом, у данного человека не должно быть долгов», - сообщили «АП» в Комитете по делам религии. упорядочению традиций и обычаев.

Обо всем этом комитет предупреждал заранее. А вот о некоторых деталях будущие паломники узнали уже по факту.

Так, например, в текущем году стоимость путевки в хадж, установленная в размере 32 671 сомони, по идее, должна была быть меньше. Почему? Потому что при обмене доллара комитет учитывал, видимо, курс: 1 доллар к 9 сомони, а не к 8,81, как есть на самом деле (Саудовской Аравии выплачивается сумма в долларах - Ред.). Иначе бы стоимость хаджа оценивалась бы в 31 980 сомони.

В самом ведомстве этот вопрос «АП» комментировать не стали, лишь отметили, что ответственные лица находятся уже в Саудовской Аравии.

Это первое. Второй момент - паломники должны были в этом году сами за 150 сомони приобрести специальную одежду с таджикской символикой.

«Раньше по нашему заказу для них шили одежду, однако, паломники были недовольны, в основном, из-за ткани. Поэтому мы показали им фасон, а покупать ткань и шить они должны сами, - отметил источник в комитете.

Однако сами паломники заверяют, что им не дали выбора, где шить одежду, а попросили явиться с чеком из швейной фабрики «Дунеи нав». Одежда, пошитая в другом месте, комитетом не одобрялась…

«Ткань, конечно, плохая, но что делать: из-за одного платья не будем же мы от хаджа отказываться», - отметила одна из паломников.

…Впрочем, паломники не сильно сетуют по поводу таких небольших неприятностей.

«Было время, когда в гостинице жили по несколько человек в номере, что, конечно, было очень неудобно. Однако мы и с этим мирились. Если критиковать, можно найти много чего… Но мы едем молиться, поэтому не надо обращать внимание ни на что другое», - говорят они.

Источник: http://news.tj/ru