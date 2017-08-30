Сотни документов «джихадистов» из Таджикистана найдены в Ираке

Сотни документов боевиков из Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана обнаружены иракскими военными в ходе зачистки районов города Талль-Афар, освобожденного от запрещенной в ряде стран группировки «Исламское государство» (ИГ), сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в иракском ополчении.

Командующий операцией в воскресенье заявил о полном освобождении Талль-Афара. Документы были обнаружены в здании так называемого армейского дивана (управления). «Диван солдат хранил десятки или сотни документов, которые будут переданы в спецслужбы для отслеживания информации в них», – отметил источник.

Агентство получило доступ к ряду документов о записи в «ИГ» боевиков-иностранцев, большинство из которых граждане Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, а также Судана и Китая. Среди бумаг присутствуют документы о сроках их пребывания в группировке и боях, в которых они участвовали в Афганистане, разных частях Сирии и Ирака.

Талль-Афар был крупным оплотом террористов на границе Ирака и Сирии к западу от ранее освобожденной «столицы» «ИГ» Мосула. По оценкам иракских властей, в этом городе укрывались от 1400 до 1600 боевиков ИГ, большинство из которых иностранные наёмники.

О начале авиарейдов в преддверии наземной наступательной операции на Талль-Афар сообщил 15 августа иракский телеканал "Аль-Самария ТВ" со ссылкой на представителя министерства обороны Ирака.

Таль-Афар был занят боевиками в 2014 году. Он находится на прямом пути между Мосулом и сирийской границей.

Самопровозглашенный исламский халифат фактически развалился в прошлом месяце, когда иракская армия при поддержке США вновь установила контроль над так называемой столицей халифата – городом Мосул, пишет Reuters. Бои правительственных войск с джихадистами на подступах к городу и в самом Мосуле продолжались девять месяцев.

Талль-Афар с 200-тысячным населением до захвата боевиками ИГ пережил религиозные конфликты между суннитами и шиитами. Противоборство обострилось после иностранного военного вторжения 2003 года под командованием США. Из местных полевых командиров, действовавших в городе, вышли несколько высокопоставленных лидеров джихадистов.

Сколько граждан Таджикистана находились в Талль-Афаре и какая их постигла участь – не известно. Также не ясно, окажутся ли найденные документы таджикских "джихадистов" в распоряжении Душанбе.

Тем временем, власти в Душанбе ожидают, что военные потери, которые несет ИГ в Ираке и Сирии, заставят вернуться домой «заблудившихся» таджиков. У возвращающихся из Сирии и их родственников возможность получить помилование вызывает энтузиазм. Власти Таджикистана в прошлом году сообщали о 60 гражданах страны, которые добровольно вернулись из зон боевых действий в Сирии и Ирака и покаявшись сдались властям. Ко многим из них применили примечание к статье 401 УК Таджикистана, согласно которому «лицо, добровольно отказавшееся от незаконного участия в вооруженном формировании, вооруженном конфликте или военных действиях на территории других государств до прекращения деятельности вооруженного формирования, завершения вооруженного конфликта или военных действий, если в его действиях не содержатся признаки иного состава преступления, освобождается от уголовной ответственности».

Но аналитики считают, что нужно проводить различие между теми, кому удалось бежать из ИГ в прошлом, и теми, кто возвращается домой, потому что террористическую группировку успешно выдавливают из Ирака и Сирии. "ИГ" терпит поражение за поражением, боевикам ничего не остается, как бежать", – говорит Фаридун Ходизода, политолог и специалист по религиозным конфликтам. По его мнению, убежденные исламисты с боевым опытом представляют потенциальную опасность для общества.

По словам аналитиков, после потерь ИГ в Сирии и Ираке сотни «джихадистов» из Центральной Азии перебрались в Афганистан. Многие из них «разместились поближе к дому» - в северных районах Афганистана, граничащих с Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменистаном. Впервые боевики ИГ были замечены в уездах Дашти Арчи, Чахардара северной провинции Кундуз в 2015 году. Позже боевики активизировались также в других северных провинциях - Бадахшан, Тахар, Баглан и Фарьяб.

С 2015 года и по сей день в страны Ближнего Востока с целью примкнуть к рядам ИГ отправились более тысячи граждан Таджикистана. Не менее 300 из них погибли в боях на чужбине.

Источник: https://rus.ozodi.org