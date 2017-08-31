Президент Таджикистана: мы не должны превращать праздники в свадьбы

Эмомали Рахмон, находящийся с госвизитом в Китае, поздравил народ республики с праздником Иди Курбоном, который будет отмечаться завтра.

В телевизионном обращении лидера Таджикистана отмечается, что религиозное учение ислама, его принципиальная идея, наравне с поклонением и смиренностью, также является источником учтивости и великой сокровищницей наставлений и нравоучений.

«Оно всегда поучало и проповедовало благодеяние и благотворительность, осуждало насилие и излишество», - говорит президент.

Эмомали Рахмон отмечает, что в условиях ускоренного развития техники и технологии, ведущей человечество к небывалым открытиям и изобретениям, таджикистанцам также необходимо не отставать от прогресса и путём глубокого изучения различных наук стремиться как можно больше расширять и обогащать научно — техническое мировоззрение.

«Наряду с этим, мы обязаны защищать и нашу национальную культуру, частью которой являются и религиозные ценности, мобилизовать их на интересы общества и государства. Наш народ, исповедующий ислам, благодаря государственной независимости и с признательностью атмосфере мира и стабильности свободно совершает свои традиционные обряды и непринуждённо встречает Иди Курбон и другие праздники», - отмечается в поздравительном послании.

Э. Рахмон отдельно остановился о принятых на днях изменениях и дополнениях в закон «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан».

По словам президента, целью принятых изменений и дополнений было повышение жизненного уровня народа, в особенности малоимущих семей, они призваны при проведении обрядов и торжеств в повседневной жизни облегчить их тяготы и предотвратить расточительство и излишество, которые в отдельных случаях имеют место и по сей день.

Внесённые изменения и дополнения имеют отношение также и к религиозным праздникам и предусматривают проведение праздничных дней и траурных обрядов без лишних расходов.

«Мы не должны превращать праздники в свадьбы и напыщенные угощения, банкеты, а украшать духовные дастарханы и больше уделять внимание на воспитательные и моральные стороны», - отмечает президент.

По его словам, в праздновании Иди Курбон население должно не допускать излишества, а придавать больше значения его духовным ценностям, как благословие, оказание помощи сиротам, инвалидам, нуждающимся и малоимущим, посещение родителей, больных и носящих траур и иные благодеяния.

Источник: http://news.tj/ru