Власти Таджикистана в SMS-сообщениях призывают граждан носить национальную одежду

Абоненты мобильных операторов Таджикистана утром 6 сентября получили необычные SMS-сообщения. В сообщениях содержится призыв к жителям носить только национальную одежду.

В Комитете по делам женщин и семьи при правительстве Таджикистана подтвердили Радио Озоди, что SMS-сообщения отправлены по их просьбе.

"Мы отправили официальные письма руководству компании «Таджиктелеком» и другим операторам сотовой связи, чтобы они отправкой SMS-сообщений способствовали реализации закона «Об упорядочении традиций и обрядов», который обязывает граждан страны соблюдать атрибуты национальной культуры - знать государственный язык и носить национальную одежду, сообщила представитель комитета Махбуба Азимова.

«Ношение национальной одежды обязательно!», «Уважайте национальную одежду», «Давайте, превратим ношение национальной одежды в добрую традицию» - такие SMS-сообщения могли получить более 6 млн. обладателей мобильных телефонов.

Напомним, Маджлиси намояндагон, нижняя палата парламента Таджикистана 23 августа внесла поправки в закон «Об упорядочении традиций и обрядов» и обязала граждан страны носить национальную одежду. «Физические и юридические лица обязаны соблюдать атрибуты национальной культуры - знать государственный язык и носить национальную одежду», говорится в поправке к части 4 прим. 1 статьи 14 данного закона.

Местные аналитики считают, что принятие поправок – очередной этап начатой властями Таджикистана кампании против ношения хиджаба и сатра. Хотя чиновники неоднократно заявили, что в стране начата борьба не с хиджабом и сатром, а с ношением чуждых нарядов и с «непристойной» полуголой одеждой, противоречащей национальной культуре и религии таджиков.

Хиджаб и сатр - платок, завязанный спереди и прикрывающий грудь, в Таджикистане были объявлены чуждым национальным традициям и ценностям главой государства Эмомали Рахмоном. «Всевышнего познают умом и поклоняются ему сердцем, а не одеянием, сатром, хиджабом, чалмой и бородой, - заявил президент, выступая на встрече с общественностью в честь 10-й годовщины принятия закона «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов».

Ранее сотрудники госорганов Таджикистана провели в столице профилактические беседы с 8 тысячами женщинами, которые одевают хиджаб. Рабочие группы, в состав которых вошли представители Комитета по делам женщин и семьи, Комитета по делам религии, МВД и других ведомств, объясняли женщинам, что носить хиджабы, сатры и тюрбаны – это чуждо традициям таджиков.

По словам Мархабо Олими, зампредседателя Комитета по делам женщин и семьи при правтельстве Таджикистана, в ходе рейдов в столице более 90 процентов женщин признались, что носить мусульманскую одежду их вынуждают супруги или взрослые дети. Многие из женщин говорили, что согласны снять хиджаб, если на это согласится муж.

Правозащитники называют кампанию против ношения хиджаба в Таджикистане вмешательством в частную жизнь и попиранием норм Конституции страны.

Источник: https://rus.ozodi.org