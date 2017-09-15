NRC утверждает, что в лагере под Мосулом находятся десятки граждан Таджикистана

Во временном лагере возле иракского Мосула находятся члены более 30 семей из Таджикистана, сообщает Норвежский совет по делам беженцев (The Norwegian Refugee Council (NRC). Ранее сотрудники этой организации говорили, что число таджикистанцев в лагере не превышает 10 человек.

На днях агентство Reuters со ссылкой на иракские власти и международные гуманитарные организации сообщило, что более 1400 жен и детей из Турции, Таджикистана, Азербайджана и России с конца августа находятся во временном лагере на юге Мосула. Все они являются вероятными родственниками боевиков запрещенной в ряде стран группировки «Исламское государство» (ИГ).

Сообщалось, что эти женщины и дети сдались курдским силам Пешмерге недалеко от северного города Таль-Афар вместе со своими мужьями - боевиками ИГ. Курды передавали женщин и детей иракским войскам, задерживая мужчин, сообщает агентство. По информации Reuters, среди них есть и небольшое число французских и немецких гражданок.

Мелани Мархам, пресс-секретарь NRC, которая находится в Ираке, в беседе с Радио Озоди 14 сентября сообщила, что иракские военные составили почти полный список находящихся во временном лагере женщин и детей. Члены 31 семьи утверждают, что они родом из Таджикистана, 16 семей – из Узбекистана.

В лагере также находятся жены и дети боевиков ИГ, которые приехали в Ирак из Турции, России, Азербайджана и других государств, говорит Мелани Мархам.

По ее словам, в каждой таджикской семье от двух до шести членов. У нас нет возможности побеседовать с ними из-за языкового барьера, нам нужен переводчик с таджикского или персидского языков, говорит Мелани.

Сотрудница NRC подтвердила, что у большинства задержанных нет документов. Ранее представитель МВД Ирака заявил, что Багдад хочет провести переговоры с посольствами о возвращении женщин и детей на родину.

Бактыгуль Кубанычбек, работающая в одной из международных организаций на территории Курдистана, в интервью кыргызском службе Радио Свобода рассказала, что большинство перемещенных в Курдистане - женщины, чьи мужья были в Сирии и Ираке на момент определенной военной операции. По ее словам, их мужья были либо задержаны, либо погибли. Соответственно, женщины и дети в поисках убежища переходили границу или из одного города перемещались в другой, из Мосула или Тель-Афара - в северную часть Ирака. «Обычно таких женщин - не обязательно граждан иностранных государств, даже граждан Ирака, если есть подозрения на какую-либо связь с членами ИГИЛ, это могут быть их братья, мужья, сестры -отдельно фильтруют. Есть специальная проверка, которая производится местными службами безопасности. Я не знаю, в чем состоит процесс этой проверки, но он достаточно долгий. Они проверяют, была ли связь, какая. После этого они либо передают в одни международные организации для расселения в лагерях или определенных центрах, либо в другие международные учреждения, чтобы далее определить их судьбу в соответствии с международным законодательством», говорит Бактыгуль Кубанычбек.

Как мы уже сообщили, власти Таджикистана намерены вернуть в страну жен и детей бывших боевиков ИГ. Ранее источник в Генеральной прокуратуре страны сообщил Радио Озоди, что власти изучают опыт Казахстана - там возвращению на родину брошенных семей боевиков ИГ способствуют специальные группы. Члены этих групп выезжают в Сирию и Ирак и на месте устанавливают личности своих граждан.

Власти в Душанбе ранее сообщили, что свыше 250 таджикских детей находятся в зонах боевых действий в Сирии и Ираке. «На данное время на территории Сирии и Ирака и других зонах конфликта, находятся 234 семьи, или 840 человек из Таджикистана. Среди них 309 мужчин, 279 женщин, 110 девочек и 142 мальчика», говорится в докладе, подготовленном правительством Таджикистана для Управлении по делам беженцев ООН нынешним летом.

Там же отмечается, что властям Таджикистана удалось за последние два года, с 2015 по май 2017 года, вывезти из зон боевых действий 19 семей, или 61 человека. Среди них 21 девочка и 20 мальчиков.

В прошлом месяце власти России обратились к Душанбе с просьбой об установлении личности трех детей, которые находятся в приюте в Багдаде. Сироты были вывезены в иракскую столицу после освобождения города Мосула от боевиков ИГ. Сообщается, что трое из этих детей говорят на таджикском языке.

Поиски родственников находящихся в Ираке сирот начались после репортажа телеканала Russia Today с приюта в Багдаде. По информации телеканала, одна из девочек по имени Мария заявила, что ее отец - родом из Таджикистана. Двое маленьких детей, которым три-четыре года, говорят на таджикском языке, но не могут ничего сообщить о гражданстве своих родителей.

Умарджони Эмомали, пресс-секретарь МВД Таджикистана сообщил Радио Озоди, что сейчас идут поиски родных Марии, которая заявила, что родилась в Египте, но ее отец – таджик. «Но это очень длительная работа... Мы составили списки всех тех, кто последние десять лет выехали в Египет, ведь Марии примерно 7-8 лет. Ее фотографию показываем родным тех боевиков, которые находятся в Ираке и Сирии», сказал представитель правоохранительного ведомства Таджикистана.

Поиски пока успехом не увенчались.

С 2015 года в Сирию и Ирак с целью примкнуть к ИГ отправились более 1150 граждан Таджикистана. Власти страны заявили, что не менее 300 из этих "солдат удачи" погибли в боях на чужбине.

Источник: https://rus.ozodi.org