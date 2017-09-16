Парламент: штрафовать за ношение хиджаба в Таджикистане не имеют права

Таджикским законодательством не предусмотрены штрафы за ношение не национальной одежды. И действия некоторых представителей госвласти, которые сегодня угрожают женщинам за ношения хиджаба крупными штрафами, являются незаконными, заявили «АП» в парламенте Таджикистана.

Согласно нормам принятых в конце августа поправок в закон Таджикистана «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов» физические и юридические лица обязываются оказывать уважение основам национальной культуры, в том числе государственному языку и национальной одежде, защищать их от современных негативных влияний.

«Данная норма обязывает граждан к соблюдению этих требований, но за их несоблюдение законодательством страны не предусмотрены штрафы», - сообщили «АП» источник в нижней палате парламента Таджикистана.

По его словам, действия некоторых представителей государственной власти, которые угрожают женщинам за ношения хиджаба или рваных джинсов крупными штрафами, являются незаконными.

Он подчеркнул, что сами представители власти должны знать разницу между словами «обязанность» и «ответственность». «Обязанность не подразумевает штрафы. В советское время нас призывали любить Родину, но это лишь призывы к патриотизму, никого ведь не штрафовали за то, что он может чуть меньше любит родину», - подчеркнул представитель парламента.

Источник отметил, что штрафы, которые предусмотрены Кодексом об административных правонарушениях РТ, касаются только запретов, прописанных в Законе «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов». «Если нарушен закон относительно порядка проведения свадеб, похорон и других мероприятий, то тогда штраф налагается. Но в законе нет запрета на ношение какой-либо одежды, поэтому штрафовать на ношение хиджаб никто не имеет права», - добавил источник в нижней палате парламента Таджикистана.

Напомним, за несоблюдения требований закона «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов» КоАП предусмотрена ответственность должностных лиц и юридических лиц. Размер штрафа в отношении физических лиц составляет до 100 показателей для расчетов (5 тыс. сомони), должностных лиц до 700 показателей для расчетов или 35 тысяч сомони.

За совершение того же поступка индивидуальными предпринимателями, религиозными деятелями и улемами в их отношении штраф назначается в размере 700 показателей для расчётов или 35 тысяч сомони.

Предусмотрена ответственность также за грубое или повторное нарушение порядка проведения традиции, торжества и обряда, за совершение которого штраф назначается физическим лицам в размере 600 показателей для расчетов или 30 тысяч сомони, должностным лицам в размере 800 показателей для расчетов или 40 тысяч сомони и юридическим лицам в размере 1000 показателей для расчетов или 50 тысяч сомони.

Между тем, как стало известно «АП», по поручению правительства Таджикистана в типографии «Шарки озод» закон «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов» будет напечатан в виде отдельной брошюры. Тираж брошюры составит полмиллиона экземпляров.

Брошюры по разнарядке исполнительного аппарата президента Таджикистана будут распределены по всем регионы страны бесплатно.

Источник: http://news.tj/ru