Таджикистан призывает международное сообщество оказать Афганистану поддержку

«Мы не можем оставаться безразличными к военно-политической и социально-экономической ситуации в соседнем Афганистане, она вызывает у нас серьезную озабоченность. Сегодня очевидно, что устойчивый мир и стабильность в Афганистане являются ключевым фактором обеспечения стабильности и безопасности в Центральной и Южной частях Азии и других соседних регионах.

В этой связи мы считаем весьма важным дальнейшую координацию усилий международного сообщества и принятие эффективных мер для всеобъемлющего решения афганской проблемы», — сказал Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон 19 сентября в ходе своего выступления на пленарном заседании 72-й сессии Генассамблеи ООН, передает НИАТ «Ховар».

Глава государства подчеркнул: «Мы призываем международное сообщество оказать Афганистану целевую помощь и поддержку в возрождении его социально-экономической жизни, развитии транспортной и коммуникационной инфраструктуры. Таджикистан, который имеет почти 1400 километров общей границы с Афганистаном, выражает готовность внести свой вклад в это благородное дело».

Соединение транспортных магистралей двух стран, реализация проектов строительства линий электропередачи, в том числе проекта CASA-1000, развитие трансграничного социально-экономического сотрудничества, а также обучение и профессиональная подготовка специалистов в различных сферах относятся к направлениям, которым Таджикистан в настоящее время уделяет внимание.

Борьба с незаконным оборотом наркотиков, доходы от которого являются одним из основных источников финансирования международного терроризма, требует коллективных усилий международного сообщества, в том числе международных и региональных организаций.

«Таджикистан в этом направлении наладил и осуществляет плодотворное сотрудничество с соответствующими учреждениями ООН и региональными организациями, а также со странами-партнерами на двусторонней основе», — подытожил Лидер нации.

Источник: https://www.trend.az