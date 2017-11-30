Все эскизы моделей одежды «свойственны культуре таджиков», и в ближайшее время они будут предложены таджикским женщинам, заявляет один из разработчиков проекта - Комитет по делам женщин. "Эти эскизы подготовлены в целях предотвращения распространения среди таджикского народа чуждой культуры и в целях пропаганды национальной одежды таджичек. Мы совместно подготовили «Инструкцию с рекомендуемыми видами одежды для девушек и женщин Таджикистана», и направили ее в правительство, которое должно ее утвердить", - заявила Махбуба Азизова, пресс-секретарь Комитета по делам женщин и семьи при правительстве. В Минкультуры же сообщили, что как только в правительстве дадут добро, эскизы женской одежды будут опубликованы на сайте ведомства. А пока рассказали примерную суть данной инструкции. В инструкции приведены рекомендации, как должна одеваться, к примеру, женщина, работающая в госструктурах. Кроме того, там есть и эскизы женских нарядов для национальных и государственных праздников, а также семейных торжеств. Разработана рекомендация о том, как должна одеваться жительница Таджикистана в выходные дни, есть много и других советов относительно женского гардероба. Все эскизы подготовлены для дам, начиная от 7-летних девочек и вплоть до пенсионерок. К примеру, есть рекомендация, что должна носить 20-летняя девушка и что может надевать пожилая женщина, сообщает портал Open Asia. В инструкции подробно описано, из каких тканей должна быть сшита одежда. К примеру, зимняя должна быть пошита из плотной хлопковой ткани. В летних моделях присутствует атлас, адрас, чакан.

Эскизы моделей женской одежды, рассчитанной на все возрасты и все времена года, подготовлены тремя ведомствами – Министерством культуры, Комитетом по делам женщин и семьи и Комитетом по делам молодежи при правительстве РТ. Дизайн одежды уже готов, и в настоящее время эскизы находятся на рассмотрении правительства, информирует ASIA Plus.

Islamsng.com

Новый сайт Islamsng.com должен стать проводником в мусульманском пространстве Содружества Независимых государств. В настоящее время страны, где члены уммы являются историческим большинством, численно преобладают в СНГ. Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан составляют 6 из 11 государств СНГ. И в самой России существуют регионы с мусульманским большинством в лице Татарстана, Башкортостана, республик Северного Кавказа; семизначной цифрой выражается численность мусульман в Волго-Уральском регионе и Западной Сибири. Исторически большая часть Украины и Молдова входили в состав Золотой Орды, а крымские татары, несмотря на все трагедии, вновь вернулись на родной полуостров. К Средневековью относится и формирование общины белорусских татар. Нельзя не упомянуть о массовом и не всегда добровольном перемещении мусульман в результате процессов индустриализации в Российской империи, а затем в СССР, миграций после распада СССР.

Миллионы людей передвигаются в странах СНГ в рамках безвизового режима. Кто-то из них осуществляет краткие поездки с целью туризма или посещения друзей и родственников, кто-то отправляется на учебу и работу, часть из них оседает в новом месте, происходит воссоединение семей. Стабильный процесс сокращения российского населения требует все большего количества мигрантов для нашего Отечества. При этом выходцы их стран СНГ, по причине близости языка и религии, общего опыта проживания в российском имперском и советском пространстве являются предпочтительным вариантом.

Изучение ситуации в странах СНГ не должно ограничиваться только проблемами миграции и отношений между гражданами. В силу своих природных богатств и выгоды географического положения страны СНГ, особенно с мусульманским большинством, являются в настоящее время важным фактором мировой политики и глобальной экономики. Место «Великого шелкового пути» и «Великого волжского пути» заняли магистральные газо- и нефтепроводы, соединяющие их с Россией, Западной Европой, Китаем, Ираном. Однако наличие нестабильных соседей, прежде всего в лице Афганистана, местами внутренняя нестабильность, неурегулированность ряда международных споров и вмешательство иностранных государств, не дают возможности для использования всего потенциала. В свою очередь, это приводит к бедности граждан, росту среди них чувства ущемленности и радикальных настроений.

Поэтому ради общего блага необходимо продолжение и расширение стабильного сотрудничества на евразийском пространстве СНГ. «Великий шелковый путь» от Китая до Черноморья и «Великий волжский путь» от Балтийского до Каспийского морей сложились уже более, чем тысячелетие назад. Здесь государства гуннов, Великий Тюркский каганат, Хазарский каганат, Золотая Орда, Казанское ханство, российское государство осуществляли связующую роль по обеспечению взаимовыгодных связей между Западом и Востоком. Ярмарки в Итиле, Сарае, Казани и Нижнем Новгороде были в свое время важнейшим барометром развития евразийской экономики. Теперь интегрирующая роль переходит к СНГ в рамках складывающегося единого таможенного пространства. Наш сайт постарается осветить исторические корни, современное состояние и перспективы развития мусульманского, да и всего общего пространства в странах СНГ.