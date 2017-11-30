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СМИ: Таджикским женщинам предложат эскизы «религиозный» одежды30.11.2017 | Новости
Эскизы моделей женской одежды, рассчитанной на все возрасты и все времена года, подготовлены тремя ведомствами – Министерством культуры, Комитетом по делам женщин и семьи и Комитетом по делам молодежи при правительстве РТ. Дизайн одежды уже готов, и в настоящее время эскизы находятся на рассмотрении правительства, информирует ASIA Plus.
Все эскизы моделей одежды «свойственны культуре таджиков», и в ближайшее время они будут предложены таджикским женщинам, заявляет один из разработчиков проекта - Комитет по делам женщин. "Эти эскизы подготовлены в целях предотвращения распространения среди таджикского народа чуждой культуры и в целях пропаганды национальной одежды таджичек. Мы совместно подготовили «Инструкцию с рекомендуемыми видами одежды для девушек и женщин Таджикистана», и направили ее в правительство, которое должно ее утвердить", - заявила Махбуба Азизова, пресс-секретарь Комитета по делам женщин и семьи при правительстве. В Минкультуры же сообщили, что как только в правительстве дадут добро, эскизы женской одежды будут опубликованы на сайте ведомства. А пока рассказали примерную суть данной инструкции. В инструкции приведены рекомендации, как должна одеваться, к примеру, женщина, работающая в госструктурах. Кроме того, там есть и эскизы женских нарядов для национальных и государственных праздников, а также семейных торжеств. Разработана рекомендация о том, как должна одеваться жительница Таджикистана в выходные дни, есть много и других советов относительно женского гардероба. Все эскизы подготовлены для дам, начиная от 7-летних девочек и вплоть до пенсионерок. К примеру, есть рекомендация, что должна носить 20-летняя девушка и что может надевать пожилая женщина, сообщает портал Open Asia. В инструкции подробно описано, из каких тканей должна быть сшита одежда. К примеру, зимняя должна быть пошита из плотной хлопковой ткани. В летних моделях присутствует атлас, адрас, чакан.
Источник:http://kazislam.kz/ru
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