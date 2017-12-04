ГКНБ Таджикистана направил дополнительные силы на границу с Афганистаном

Государственный комитет национальной безопасности Таджикистана направил дополнительные силы а район Шамсиддини Шохин (бывший Шуроабад) на таджикско-афганской границе, где в ночь на субботу в результате боестолкновения с афганскими контрабандистами погиб таджикский офицер. Ранения получили четверо таджикских пограничников.

Как стало известно Радио Озоди, ГКНБ начал в этом районе спецоперацию против афганских контрабандистов, которые, возможно, не сумели покинуть территорию Таджикистана. Боестолкновение произошло у кишлака Кавок, в 10 километрах от райцентра.

Вылазка контрабандистов стала поводом для ноты протеста МИД Таджикистана властям Афганистана. Внешнеполитическое ведомство РТ потребовало провести тщательное расследование вооруженного инцидента, произошедшего в ночь на 2 декабря на территории района Шамсиддини Шохин.

МИД РТ заявило, что вооруженное столкновение произошло в результате незаконного перехода границы со стороны 12 афганских контрабандистов. Нота МИД РТ была передана афганским властям 3 декабря. «2 декабря 2017 года примерно в 19 часов в горной местности Навобод джамоата Саричашма района Шамсиддин Шохин 12 вооруженных контрабандистов, граждан Исламского Государства Афганистан, под предводительством Неъмата, Саттора и Тугали (жителей провинции Тахор), незаконно перешли линию государственной границы Республики Таджикистан. На нашей территории они были встречены таджикскими пограничниками и между ними произошла перестрелка. После этого преступники скрылись в сторону Афганистана», сообщает МИД РТ.

В ноте выражается надежда, что афганские власти примут меры по задержанию виновников инцидента, которые скрылись на сопредельной территории, и что в соседней стране будут предприняты все меры по усилению охраны афганско-таджикской границы и по недопущению впредь подобных инцидентов.

Центр общественных связей ГКНБ РТ также в своем сообщении заявил о том, что «нарушители границы не отреагировали на требования пограничников сдаться и открыли огонь из оружия. В результате перестрелки командир погранотряда «Шураобод» полковник Ахтамов Хайриддин Талбакович, возглавлявший операцию по задержанию нарушителей, геройски погиб. Четверо пограничников получили ранения».

По словам врачей, таджикский офицер погиб в результате потери крови.

ГКНБ также заявило о том, что в результате вооруженного инцидента было уничтожено 3 афганских контрабандиста. «Остальные скрылись на афганской территории. На месте происшествия обнаружено 4 автомата Калашникова и более 33 кг наркотических веществ. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия», - сообщается в заявлении органов безопасности.

Ранее Радио Озоди сообщило, что четверо раненых военнослужащих находятся в тяжелом состоянии, трое из них госпитализированы в сельскую больницу джамоата Саричашма, один - в больницу Восейского района. Ожидается, что двоих раненых перевезут на вертолете в Душанбе.

Правоохранительные органы Афганистана выразили сожаление по поводу гибели таджикского офицера-пограничника. Саид Джахонгир Каромат, начальник полиции афганской провинции Тахор, сообщил Радио Озоди 4 декабря, что пограничная полиция уже приступила к расследованию этого инцидента. "По нашей информации, некоторые из тех, кто совершил нападение, находятся в уезде Шахри Бузург провинции Бадахшан", сказал афганский чиновник.

Напомним, в прошлом месяце власти Таджикистана назвали клеветой и ложью заявления должностных лиц Афганистана, которые обвиняли таджикских пограничников в убийстве мирных афганцев под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков.

Бригадный командир погранвойск Афганистана Мухаммад Амон Насим и член Совета провинции Бадахшан Толибиддин Кодири в опубликованном 9 ноября на сайте агентства «Пажвок» статьи утверждали, что таджикские пограничники убивают мирных афганцев, чтобы получить медаль от своих властей. «Это не соответствуют действительности, такие сообщения вводят читателей в заблуждение и порождают вражду между народами двух стран», сказал в беседе с Радио Озоди пресс-секретарь пограничных войск ГКНБ РТ Мухаммад Улугходжаев.

По его словам, статья «Афганистан обвиняет Таджикистан в убийстве своих мирных жителей» на сайте «Пажвок» появилась после боестолкновения на ишкашимском участке таджикско-афганской границы в ночь с 6 на 7 ноября. «Таджикские пограничники обнаружили нарушителей границы и потребовали им сдаться. Но контрабандисты в ответ открыли огонь по нашим пограничникам. Завязалась перестрелка, в ходе которой один из нарушителей был ранен. Позже стало известно, что 22-летний Джумахон валади Аскар будучи раненым, переплыл реку Пяндж но умер в афганской больницы от потери крови. Его отец Аскар валади Мушки утонул в реке и его тело нашли жители одной из приграничных афганских сел. На следующее утро в месте происшествия было обнаружено два мешка, в котором находилось 15 кг гашиша". рассказал Мухаммад Улугходжаев.

Протяженность таджикско-афганской границы - около 1,5 тысячи километров, и значительная ее часть проходит по труднодоступной горной местности, чем и пользуются наркоконтрабандисты. Через таджикско-афганскую границу пролегает так называемый «северный маршрут», по которому афганские героин и опий попадают на черные рынки Центральной Азии, а оттуда – в Россию и Европу.

Источник: https://rus.ozodi.org