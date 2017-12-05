Таджикистан не будет отправлять дополнительные силы на границу с Афганистаном

В силовом блоке правительства Таджикистана считают, что необходимости отправки дополнительных сил и средств Вооруженных сил Таджикистана на участок госграницы Таджикистана с Афганистаном в районе Шуроабада нет.

Именно здесь вечером 2 декабря участке пограничной заставы №2 «Бахорак» пограничного отряда «Шуроабад» был предпринят вооружённый прорыв группы афганских наркоконтрабандистов вглубь территории Таджикистана.

Вооруженные афганские контрабандисты на требование таджикских пограничников сдаться ответили плотным оружейным огнём. В результате перестрелки погиб командир погранотряда полковник Хайриддин Ахтамов, еще четверо военнослужащих получили ранения.

Ответным огнём были уничтожены трое афганских контрабандистов, остальным удалось скрыться. На месте происшествия было обнаружено и изъято 4 автомата Калашникова и более 33 кг наркотических веществ, сообщили ранее в ГКНБ.

Источник в силовом блоке правительства Таджикистана отметил, что Хатлонский гарнизон, который дислоцирован на юге Таджикистана, в непосредственной близости границы с Афганистаном, имеет достаточно сил и средств для локализации таких инцидентов, в том числе, для уничтожения вооруженных групп нарушителей госграницы.

«По случившемуся на границе инциденту афганской стороне передана нота МИД Таджикистана, и, по имеющийся у нас информации, официальный Кабул уже установил примерное местонахождения напавших на таджикский пограничный наряд контрабандистов и делает все возможное для их нейтрализации», - подчеркнул источник.

3 декабря погибший полковник Ахтамов был похоронен на своей малой родине в Фархорском районе. Ему было 42 года.

В силовом блоке также опровергли муссируемые в обществе слухи о том, что после вооруженного инцидента на границе в Душанбе и других крупных городах Таджикистана началась так называемая «охота» правоохранителей на граждан соседнего государства, которые временно находятся в нашей стране.

«Афганцам, как и гражданам любого государства, которые находятся на территории Таджикистана на законных основаниях, нечего опасаться», - отметил силовик.

С начала года на таджикско-афганской границе произошли 26 боестолкновений, 13 контрабандистов убиты

Общая протяженность таджикско-афганской границы составляет 1430 километров, район Шамсиддин Шохин (бывший Шурабадский) самый напряженный участок границы из-за сложного горного рельефа, на котором часто происходят столкновения с наркоторговцами и вооруженными контрабандистами.

Ранее пресс-центр Пограничных войск Госкомитета национальной безопасности Таджикистана сообщал, что за девять месяцев уходящего года на таджикско-афганской границе произошло 26 боестолкновений, в результате были нейтрализованы 13 наркоконтрабандистов, один нарушитель границы получил ранения, 19 были задержаны.

Источник:http://news.tj/ru