МИД Таджикистана обеспокоено решением США признать Иерусалим столицей Израиля

Министерство иностранных дел Таджикистана выразило обеспокоенность в связи с решением США признать Иерусалим столицей Израиля и подготовкой к переезду посольства страны из Тель-Авива в Иерусалим

Это решение усугубит ситуацию на Ближнем Востоке и может привести к новым конфликтам на национальной и религиозной почве, считают во внешнеполитическом ведомстве Таджикистана. Согласно резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, Иерусалим является городов всех религий.

Решение Белого дома признать Иерусалим столицей Израиля является серьезным ударом по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта, говорится в опубликованном в пятницу заявлении МИД РТ.

Тем временем, количество пострадавших в столкновениях на Западном берегу Иордана, которые начались после заявления президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля, возросло до 104, сообщают СМИ.

В четверг жители Палестины вышли на масштабную акцию протеста против заявления США о признании Иерусалима столицей Израиля. Участники несли плакаты с надписями «Остановите Трампа» и «Иерусалим — столица Палестины». В Хевроне, Вифлееме и других городах на Западном берегу реки Иордан демонстрации переросли в столкновения с израильской полицией. Силовики применили слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты.

Ранее движение ХАМАС призвало начать новую интифаду. Глава политбюро организации Исмаил Хания призвал палестинцев к новому восстанию в ответ на решение президента США Дональда Трампа о переносе американского посольства в Иерусалим.

Израильские военные объявили, что усилили военное присутствие в спорных районах.

Живущая в Иерусалиме журналистка Екатерина Матрунчик рассказала Настоящему Времени рассказала, что около Дамасских ворот после полудня собралось около сотни арабских молодых людей, которые кидали бутылки с водой в военнослужащих ЦАХАЛа. «Если посмотреть на улицы города, на самом деле они пустуют, людей почти нет», сказала она.

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас накануне заявил, что полностью отвергает решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Он сказал, что этот город – "вечная столица государства Палестина".

Израиль контролирует весь Иерусалим после захвата восточной части города в ходе Шестидневной войны 1967 года. Палестинцы считают эти районы оккупированными, а признание Иерусалима неделимым – узакониванием оккупации.

Закон о переносе посольства из Тель-Авива в Иерусалим был принят в США еще 1995 году, но Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама накладывали вето на его выполнение. Перенести посольство в Иерусалим – одно из предвыборных обещаний Дональда Трампа.

Источник: https://rus.ozodi.org