Власти Таджикистана передали Москве списки подозреваемых в терроризме

Власти Таджикистана за последние полгода передали России списки, в которые вошли примерно 100 подозреваемых в симпатиях к террористическим группам граждан страны. Источник Радио Озоди в правоохранительных органах Таджикистана 13 апреля сообщил, что все эти граждане живут в России и, многие из них являются приверженцами идей запрещенной в ряде стран группировки «Исламское государство».

Власти Таджикистана за последние полгода передали России списки, в которые вошли примерно 100 подозреваемых в симпатиях к террористическим группам граждан страны. Источник Радио Озоди в правоохранительных органах Таджикистана 13 апреля сообщил, что все эти граждане живут в России и, многие из них являются приверженцами идей запрещенной в ряде стран группировки «Исламское государство». «Местожительство многих из подозреваемых в симпатиях к террористам известно, не о некоторых пока нет полной информации – они находятся на территории России, но в каких именно регионах – неизвестно», сказал наш источник.

По его словам, таджикские власти просят ужесточить контроль за вошедшими в список лиц.

Тема мигранты и терроризм стала актуальной после взрыва в метро Санкт-Петербурга. 3 апреля в вагоне петербургского между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт произошел взрыв, в результате которого погибли 15 человек. Основная версия произошедшего – теракт. Исполнителем теракта Следственный комитет РФ называет уроженца Кыргызстана Акбаржона Джалилова.

Глава ФСБ РФ Александр Бортников 10 апреля заявил, что основу террористических групп, действующих на территории РФ, составляют именно трудовые мигранты из стран СНГ - Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и других стран. "После прибытия в РФ данные лица разворачивают активную вербовочную деятельность в мигрантской среде, рекрутируя исполнителей терактов в РФ", - - сказал Бортников в ходе заседания Национального антитеррористического комитета (НАК).

Бортников считает, что основу террористических групп, действующих на территории РФ, составляют именно трудовые мигранты из стран СНГ - Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и других стран

По его словам, часть приезжающих в РФ боевиков проходила подготовку и участвовала в боевых действиях в Сирии и Ираке. Глава ФСБ предложил ввести «дополнительные меры для государственной границы на каналах въезда-выезда и пассажиропотока в отношении лиц, подозреваемых в причастности к террористическим структурам".

В России рассматриваются и другие способы борьбы с терроризмом в мигрантской среде, в том числе, возможность отбирать российские паспорта у недавно получивших их мигрантов, если выяснится, что они примкнули к террористам. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью телекомпании "Мир". По его словам, РФ не собирается следовать примеру Казахстана и лишать гражданства россиян, которые примкнули к террористическим организациям – это противоречит российской Конституции. Но власти могут отбирать российские паспорта у недавно получивших их мигрантов, примкнувших к террористическим группам. Для этого достаточно отменять соответствующие решения, которые послужили основанием для получения российского гражданства «Мы проведем консультации с нашими юристами, и я думаю, такие решения будут приняты в самое ближайшее время", - сказал Путин.

Музаффар Олимов, таджикский эксперт, считает, что составление списка подозреваемых в контактах с террористами – идея хорошая, но заявление официальных лиц России о причастности мигрантов из определенных стран бывшего Союза может привести к новому витку агрессии против мигрантов в России. Согласно соцопросам, к террористическим и экстремистским группам, в основном, примыкают те мигранты, которые подвергаются унижениям и оскорблениям и со стороны правоохранительных органов и со стороны русских националистов, говорит Музаффар Олимов.

По его словам, исследования также свидетельствуют о том, что эмиссары террористических групп занимаются вербовкой граждан, в основном, в среде мигрантов из Центральной Азии, где много недовольных и обиженных людей.

Давлат Джумахонов, мигрант со стажем, также считает, что многие граждане Центральной Азии в России живут в невыносимых условиях, подвергаются не только унижениям и оскорблениям, но и обманом со стороны недобросовестных работодателей. Такие люди являются лакомым куском для вербовщиков из экстремистских группировок, говорит наш собеседник.

По официальным данным, в трудовой миграции в России находятся около 1 миллиона граждан Таджикистана. Генпрокуратура Таджикистана недавно заявил, что большинство из около тысячи граждан страны, воюющих в Сирии и Ираке в том числе в рядах«Исламского государства», были завербованы на «джихад» в России.

Источник: http://rus.ozodi.org