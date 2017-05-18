Ученые призвали таджикских имамов играть активную роль в борьбе с экстремизмом

Ученые в Таджикистане призывают имамов играть более активную роль в борьбе с экстремизмом.

Власти признают, что порядка 1200 таджиков присоединились к боевикам за рубежом в таких странах, как Ирак и Сирия. Более 300 из них считаются погибшими.

Представителям духовенства следует обращать внимание на настрой среди своих прихожан и помогать им решать личные проблемы, которые, будучи нерешенными, могут привести к радикализации, утверждают наблюдатели. Среди них — теолог из Душанбе Саидахмад Каландаров.

«Радикальные взгляды формируются не на голом месте, - сказал он на семинаре по борьбе с экстремизмом 11 мая в Худжанде. - Люди... могут радикализироваться, если годами не будут решены их проблемы. Важно, кто их услышит».

Каландаров выступил на семинаре под названием «Повышение потенциала общества для борьбы с радикализмом в Таджикистане», организованном лондонским Институтом войны и мира (IWPR) и Центром исламоведения при Президенте Таджикистана (CISPT). В семинаре приняли участие 25 имам-хатибов из Согдийской области.

Информационный вакуум

Другие лекторы говорили о молчании со стороны таджикских имамов.

«Голоса [таджикского духовенства] практически не слышно на радио, телевидении, Интернете, - рассказала участникам координатор семинара IWPR Лола Олимова. - Молодежь, не нашедшая ответа на волнующие ее вопросы, пытается найти их в Интернете».

Она предупредила, что экстремисты пользуются информационным вакуумом, созданным священнослужителями.

«Ваш голос мог бы вернуть десятки юношей и девушек, отправившихся в Сирию и Ирак», - заявила она в своем выступлении.

Большинство таких радикализованных таджиков пали жертвами вербовки в социальных сетях, сообщил в интервью «Каравансараю» ответственный секретарь CISPT Махрамбек Махрамбеков.

Такие вербовщики «пользуются нашей бездеятельностью, - отметил он. - Пытаются убеждать нашу молодежь, что правильный ислам не у нас, а у них. Все подчинено чисто политическим целям».

Интернет заполнен экстремистскими сайтами, предупреждает директор CISPT Файзулло Баротов.

«Специалисты [CISPT] выявили более 80 интернет-сайтов, чьи материалы имеют религиозно-экстремистский характер, за последний год, - рассказал он «Каравансараю». - Большинство из них регулярно рассказывают об идее создания “халифата”... Мы этой идеологии ничего практически не противопоставляем».

По словам Баротова, у духовенства есть много способов, чтобы на примерах из Корана и хадисов опровергнуть экстремистскую доктрину.

«Только целенаправленная работа по повышению уровня религиозного и светского образования населения может принести результат», - заявил он.

Знание как оружие

Знание — лучшее оружие против экстремизма, считает имам-хатиб крупной мечети Бободжон Гафуровского района Мирмухаммад Миров.

«Вероятность попадания под влияние экстремистской идеологии человека с нормальным уровнем правовой и религиозной грамотности многократно уменьшается», - сказал он «Каравансараю».

Координация деятельности ведущих представителей духовенства и правительства может помочь справиться с экстремистской вербовкой, отметил в беседе с «Каравансараем» имам-хатиб худжандской мечети «Бобо Ходжи» Саиднозим Саидикромов.

«[В конце прошлого года] исполнительный орган государственной власти в городе Худжанде решил 37 пятикратных [небольших] мечетей подчинить пяти соборным мечетям, - сказал он. - Мы с городской администрацией составили план работы».

По его словам, этот план оказался успешным. «По итогам первых трех месяцев 2017 года не было зафиксировано ни единого случая примыкания молодежи [в Худжанде] к религиозно-экстремистским организациям».

Источник: http://central.asia-news.com/ru