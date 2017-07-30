Viber и WhatsApp - источники семейных раздоров в Таджикистане.

30-летняя жительница Явана Зебуннисо Сафарова вынуждена была развестись со своим мужем. Причина – многочасовое общение супруга с незнакомыми женщинами по мобильному телефону, по Viber и WhatsApp.

Женщина сказала в беседе с Радио Озоди, что в браке они прожили всего год и 8 месяцев. «Однажды утром я подметала двор, вдруг подошла незнакомка и спросила, дома ли муж. Я ответила, что нет. Ничего не сказала, назвала лишь свое имя – Санавбар и попросила передать мужу, что она приходила. «Он знает, кто я», - сказала незнакомка. Когда вечером я передала мужу ее слова, он побледнел, но промолчал. Как можно было доверять ему после этого?», - говорит Зебунисо.

Но бывает и наоборот, когда в неверности уличают жен. 26-летний житель района Рудаки как-то заметил, что его жена в 12 часов ночи тайно ворковала с кем-то, пошли обвинения в неверности, в конце концов, пара подала заявление в ЗАГС на расторжение брака.

«Я несколько раз был свидетелем того, как жена среди ночи разговаривала с кем-то по телефону. Я сказал ей, что уже начинаю недоверять ей. Однажды ночью раздался громкий телефонный звонок. Спросил ее, кто так поздно звонит. Она ничего не ответила, я дал ей пощечину, она соскочила с постели и сказала, что больше не хочет жить со мной», - рассказал собеседник.

Тем временем, только в июле этого года в ЗАГСе столичного района Исмоили Сомони было зарегистрировано 5 супружеских союзов, а заявлений о расторжении брака поступило свыше 20. Сайфулло Курбонов, сотрудник данного ЗАГСа, сказал, что среди причин, по которым люди решили развестись, указывается чаще всего супружеская неверность.

По его словам, многие молодые люди решаются на развод, не прожив и двух лет в браке. «Вот сегодня только рассмотрели два заявления от молодых пар. Прожили они год-два вместе, а теперь хотят развестись из-за неверности. Мы дали им время на размышление, но количество таких семей растет с каждым днем. Это серьезная проблема общества. Многие скандалы в семьях начинаются с того, что супруги подлавливают своих благоверных на телефонных разговорах со своими воздыхателями», - говорит Курбонов.

Опрос на улице города также показал, что мобильный телефон считается источником семейных раздоров. Один из молодых людей сказал, что вынужден был запретить жене использовать смартфон: «Эти телефоны доводят до разводов. Вот уже два года у моей жены нет телефона и живем спокойно».

Другой молодой человек считает, что супруги не должны давать друг другу поводов для беспокойства, потому что в наш век без телефона никак не обойтись.

На первое полугодие 2017 года в суды Таджикистана поступило 5 тыс 91 заявлений, связанных с бракоразводным процессом, вынесено решений по 4 тыс 91 заявлению.

Шермухаммад Шохиён, председатель Верховного суда Таджикистана, на пресс-конференции, состоявшейся на прошлой неделе, с обеспокоенностью сообщил о данной тенденции и сказал, что соответствующие органы должны приложить все усилия по защите молодых семей. «Несмотря на то, что в Год семьи была принята программа по защите семьи, проведена большая работа в этом направлении, но это не принесло желаемых результатов и бракоразводная тенденция в нашем обществе увеличивается. За первое полугодие было расторгнуто 4 тыс 178 супружеских союзов, и это тревожный знак», - сказал он.

Источник: https://rus.ozodi.org