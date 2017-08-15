Фаттохзoда: инициативы президента можно сравнить с культурной революцией

Предложенные Лидером нации Эмомали Рахмоном поправки в закон «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов» нашли среди широких слоев населения республики всестороннюю поддержку, жители Таджикистана восприняли их как морально-социальную революцию, уверен первый заместитель председателя правящей в стране Народной демократической партии Таджикистана Саидмурод Фаттохзода.

«Хочу особо отметить, что в целом инициативы Лидера нации, основателя нашей партии в сферах социально-политической жизни государства являются судьбоносными, их можно сравнить с культурной революцией», - заявил в интервью «АП» Саидмурод Фаттохзода.

По его словам, президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своем выступлении, посвященном 10-й годовщине принятия данного закона, 11 июля в Душанбе выразил удовлетворение ходом исполнения его норм и требований. При этом, по словам Фаттохзода, Эмомали Рахмон подчеркнул, что закон оказал своего рода помощь в защите национальных традиций, обрядов, ценностей от чуждой таджикам культуре.

«Ни для кого не секрет, что принятый еще в 2007 году закон Таджикистана «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов» облегчил социальное положение граждан страны, их освободил от ненужных, порой тяжких материальных затрат, от трат на трауры и свадьбы, которые превратились в так называемую “показуху”», - считает политик.

Фаттохзода подчеркнул, что согласно официальной статистике с принятием данного закона жители страны сэкономили около 18 миллиардов сомони.

«Лидер нашей партии и государства с учетом мнения подавляющего большинства граждан Таджикистана поручил усовершенствовать нормы и требования закона «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов». Они направлены, прежде всего, на воспитание подрастающего поколения в соответствии с национальными ценностями, обеспечение достойной жизни и образования детей, устранение всех лишних, никому не нужных расходов и расточительства», - подчеркнул С.Фаттохзода.

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Политик убежден в том, что четкое соблюдение норм закона позволит населению республики сэкономить сотни тысяч сомони, которые можно будет направить на получение образования и воспитание детей, на обеспечение их будущего.

«Центральный исполком НДПТ на своем недавнем заседании с учетом высказываний лидера партии и государства Эмомали Рахмона поручил всем своим организациям в областях, городах и районах страны провести широкую пропагандистскую работу среди населения по разъяснению основных норм закона», - добавил первый зампред правящей партии.

Образованная в 1994 году Народная демократическая партия Таджикистана объединяет сегодня в своих рядах свыше 480 тыс. таджикистанцев. Председателем партии является президент Эмомали Рахмон. По данным ЦИК партии, около 40 процентов членов НДПТ - молодежь.

Подавляющее большинство депутатов и членов обеих палат парламента Таджикистана, местных маджлисов народных депутатов областей, городов и районов республики, членов правительства страны, главы областей, районов и городов Таджикистана являются членами или выдвиженцами НДПТ.

Источник: http://news.tj/ru